PP. Feijóo, o barão que todos querem que seja rei, pede a Casado que tome a "última decisão". Líder não se demite

Estancar a ferida. Os primeiros-socorros são básicos: limpa-se a região infetada, encontra-se o local de ferimento e pressiona-se com um pano limpo até parar o fluxo de sangue. Se Pablo Casado, líder do Partido Popular espanhol (onde se vivem dias conturbados), tivesse ouvido os seus barões, estancar a ferida tinha significado demitir Teodoro García Egea, o seu número dois, visto como o mentor da investigação interna a Isabel Díaz Ayuso. Parte do problema ficaria resolvido, faltando apenas que Casado e Ayuso voltassem a dar as mãos. Não só não o fez, como Pablo Casado recusa demitir-se e acabou uma reunião de longas horas da cúpula do PP a convocar, esta segunda-feira, o órgão máximo do partido entre congressos.

Agora, estancar a ferida tem outro significado e os barões queixam-se da perda de oportunidade deste fim de semana. Se Egea ficou, então Casado terá de sair, mesmo não se demitindo. À imprensa espanhola, sob anonimato, dizem querer um congresso extraordinário e apontam todos na mesma direção: Alberto Núñez Feijóo é o homem com poder para forçá-lo e ocupar o lugar de presidente do partido. É o sucessor natural.

Casado, que sabe o que o futuro lhe reserva, tenta ganhar tempo e mudar essas previsões. Além de não abandonar o cargo de presidente do PP, só convoca para daqui a sete dias a Junta Diretiva Nacional, órgão que pode convocar um congresso extraordinário. Segundo a imprensa espanhola, esta decisão foi tomada por unanimidade dentro do Comité de Direção, mas ao longo das várias horas em que os populares estiveram reunidos houve tensão e contestação.

O que dividiu o núcleo duro? Teodoro García Egea, com opiniões divergentes sobre a sua permanência como número dois de Casado.

Feijóo. A Pablo Casado “cabe tomar a última decisão”

Esta segunda-feira, Feijóo, presidente do Governo da Galiza, falou e entre as ambiguidades habituais do seu discurso deixou uma frase que tem dupla leitura para os analistas. A Pablo Casado “cabe tomar a última decisão”, afirmou. Ao próprio, já disse o que pensa. Por lealdade, as suas palavras ficarão entre os dois. Hashtag? Só que não.

Segundo o El Pais, que cita três fontes conhecedoras da conversa, Feijóo disse a Casado que tem de renunciar já e que a demissão de Egea não é suficiente. Nesta segunda-feira, dia em que Casado reuniu a cúpula do partido para tomar decisões, a imprensa espanhola, citando fontes internas, garantia que a demissão não é uma opção para o presidente do PP. Um dos motivos é porque acredita que provas contra Isabel Díaz Ayuso e a sua gestão de Madrid serão reveladas em breve, dando razão à investigação interna. Apesar disso, os jornais espanhóis também escrevem que Pablo Casado está cada vez mais pressionado a sair.

A ideia deixada por Feijóo, de que cabe a Casado tomar a decisão definitiva, foi quanto baste para toda a imprensa espanhola ler no discurso do principal barão do PP um pedido de demissão de Casado e da convocação do congresso do partido, dando a hipótese de ser o líder do PP a fazê-lo.

Em 2018, quando o Governo de Mariano Rajoy foi derrubado por uma moção de censura do PSOE, Feijóo era o seu sucessor natural. Acabou por dizer que não se candidatava, porque o seu compromisso era com os galegos e até 2020. “Não posso faltar aos galegos porque seria faltar a mim mesmo”, disse na altura. “Ser presidente da Galiza é a maior das minhas ambições políticas.” Pablo Casado acabou eleito nessas primárias, à segunda volta.

É por esse passado que todos olham para si. Sem empurrar o presidente para fora do partido, Feijóo, um homem conhecido por gostar de construir pontes, apontou-lhe discretamente a porta da rua. “Há que tomar decisões. E as decisões devem ser tomadas quando é imprescindível fazê-lo. E, na minha opinião, neste caso, é imprescindível fazê-lo”, disse o presidente do Governo da Galiza.

“Serão decisões que não serão fáceis, que serão complexas, mas que são urgentes.” Essas soluções deverão servir para voltar a unir o partido, já que Feijóo considera que, enquanto espanhóis, os dirigentes do PP têm a obrigação de não criar mais problemas ao país. “Nem os militantes nem o partido nem Espanha merecem a situação de colapso” que está a viver o PP, a única alternativa ao Governo de Pedro Sánchez, na sua opinião.

Assim, deixou o elemento mais importante do seu discurso para o fim. Casado “tem de tomar essa última decisão”, escusando-se a dizer se, desta vez, se apresentará na corrida à liderança. “Venho falar do PP, não de mim. A crise não foi resolvida e, se não foi resolvida no primeiro tempo, terá de ser no segundo.” Feijóo revelou ter conversado com Casado no domingo, altura em que lhe deu a sua opinião de “forma clara, leal e nítida”, cabendo ao presidente do PP atuar. “Não vou dizer a minha opinião, ele se quiser divulgá-la, que o faça.”