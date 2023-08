Esta segunda-feira, depois de quatro dias de polémicas e de outros tantos abaixo-assinados, uns em defesa da homenagem, tornada pública na sexta-feira por Carlos Moedas ao cardeal-patriarca de Lisboa, outros contra essa decisão, Manuel Clemente fez saber que declina a distinção e que não quer ver o seu nome na ponte pedonal construída no Parque Tejo para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa.

“O Patriarcado de Lisboa informa que Manuel Clemente pediu para não se efetivar a atribuição do seu nome à ponte ciclopedonal sobre o rio Trancão”, pode ler-se no comunicado enviado à agência Lusa, em que o cardeal, que no próximo dia 2 de setembro será substituído no cargo pelo ainda bispo das Forças Armadas, Rui Valério, “agradece a atenção da Câmara Municipal de Lisboa”, mas adianta que “não quer, de modo algum, que a atribuição seja causa de divisão, ou que alguém se sinta ofendido”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.