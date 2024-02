Sabe-se que o sorriso funciona como uma espécie de cartão de visita, marcando pontos nas primeiras impressões que se geram quando acabamos de conhecer alguém. Por isso – e sobretudo porque um sorriso bonito é, em regra, sinónimo de boa saúde oral – é importante cuidar dele o melhor que conseguimos. O problema é que o acesso a estes cuidados é dispendioso e tudo se complica quando vamos analisar as coberturas do nosso seguro de saúde e percebemos que não inclui consultas ou tratamentos no dentista.

Embora se conheça bem a importância da saúde dentária, sabe-se que, em Portugal, o panorama não é muito sorridente, precisamente pela dificuldade de acesso aos cuidados adequados. De acordo com os dados da 8.ª edição do Barómetro da Saúde Oral 2023, realizado pela Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), seis em cada dez pessoas têm falta de, pelo menos, um dente natural, 22,8% não têm seis ou mais dentes (ou seja, a qualidade da sua mastigação está bastante afetada), e, destes, 18,2% não têm nada a substituí-los. No mesmo estudo, ficámos ainda a saber que cerca de 10% dos entrevistados com 65 ou mais anos afirmam nunca ter ido ao dentista e apenas 2% do total de inquiridos tiveram acesso a uma consulta de medicina dentária através do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Fica, pois, bem patente a necessidade de soluções para melhorar os sorrisos dos portugueses, como o Seguro Médis Saúde, do ActivoBank, sobre o qual falamos mais à frente.

Prevenir para sorrir

A prevenção é a melhor forma de garantir que a saúde dentária está bem protegida e controlada. Como tal, é importante visitar o dentista com regularidade. O ideal é marcar uma consulta a cada seis meses ou, pelo menos, uma vez por ano, com o objetivo de prevenir o desenvolvimento de qualquer doença nos dentes ou nas gengivas. Estes são alguns dos benefícios de ir ao dentista regularmente:

Prevenir infeções e situações dolorosas na boca e/ou na face;

Evitar a perda de dentes e assegurar uma correta mastigação;

Diagnosticar precocemente situações graves, como o cancro oral, entre outras doenças;

Evitar o mau hálito, nomeadamente, através da consulta de rotina e/ou da consulta de higiene oral, que permitem o controlo e limpeza da placa bacteriana, bem como a deteção precoce de cáries e problemas na mucosa oral;

Aprender – com o dentista ou higienista oral – as melhores práticas para uma boa higiene oral;

Detetar e corrigir problemas relacionados com o posicionamento dos dentes, a mastigação e a mandíbula, os quais podem até repercutir-se ao nível da postura da coluna;

Proteger a saúde como um todo, pois a boca é porta de entrada para a corrente sanguínea e nela coexistem inúmeras bactérias, algumas prejudiciais. Entre os problemas de saúde que podem desenvolver-se ou agravar-se sem uma correta saúde dentária contam-se doenças cardiovasculares, gastrintestinais, autoimunes e diabetes, entre outras.

Cuidar do estilo de vida

O que também condiciona, e muito, a saúde oral é o estilo de vida, a começar pela dieta, recomendando-se a não ingestão de alimentos ou bebidas com açúcar ou, pelo menos, que se faça uma ingestão controlada – e sem esquecer de lavar os dentes depois – para evitar o aparecimento de cáries.

Uma alimentação variada e equilibrada é igualmente importante para uma boa saúde oral, sendo relevante a integração de hortícolas como a cenoura, a alface ou os brócolos, por serem ricos em água, fibra, vitaminas e minerais. Também a fruta fresca é importante para a saúde dos dentes e gengivas, assim como os laticínios, os frutos secos, a carne, o peixe, os ovos, as leguminosas e o azeite.

Quando o assunto é a saúde oral, há ainda que realçar a necessidade de reduzir – ou, de preferência, eliminar – o consumo de álcool e tabaco, por se tratar de hábitos que prejudicam gravemente os dentes e as gengivas, estando mesmo entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do cancro da cabeça e do pescoço.

Mas independentemente do estilo de vida em causa, a ida ao dentista com regularidade é crucial, devendo a periodicidade ser sugerida pelo profissional de saúde, tendo em conta os hábitos e eventuais problemas de saúde ou características de cada pessoa.

