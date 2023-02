As negociações com os professores já rolam desde setembro mas sem fumo branco. Governo e o PS vão tentando alinhar a narrativa a seu favor, num embate de especial tensão — e que se prolonga no tempo — para uma base de apoio importante. Além disso, há um trauma que os socialistas trazem do passado não tão longínquo assim e que estão a tentar afastar a todo o custo: a grande contestação de março de 2008 contra o Governo Sócrates (onde António Costa era número dois) e o seu modelo de avaliação dos professores. No topo do partido confia-se que o feitiço da contestação pode virar-se contra o feiticeiro.

A cara era a da ministra Maria de Lurdes Rodrigues, mas a consequência foi para o PS, que um ano depois foi a votos e foi incapaz de repetir a maioria absoluta de 2005. O ano que se seguiu à famosa manifestação dos 100 mil professores na rua foi de algumas esperas ao então primeiro-ministro, em vários pontos do país, onde professores descontentes empunhavam cartazes — e até o fundador do PS, Mário Soares, veio a terreiro pedir “diálogo com os sindicatos, com os partidos e com as pessoas” e, em plena maioria absoluta, “humildade de ouvir e de falar”. “Já fez um dano imenso”, lembra um socialista ao Observador sobre esse período.

Um dirigente do partido acrescenta, no entanto, que a diferença entre os dois momentos “é grande”. “Este deslaçamento entre professores e o PS é muito menor e tem um risco muito menor do que aquele que existia quando, em 2008, tínhamos um agenda que por si era recusada pelos professores”. Nessa altura estava em causa o modelo de avaliação de desempenho dois professores. Agora, quando a tensão se prolonga sem fim à vista, o PS aparece empenhado nessa separação de águas entre o momento atual e esses episódios especialmente traumáticos.

“É evidente que é um tema de grande sensibilidade, mas a natureza é muito diferente do que a que tivemos há 15 anos”, refere um socialista. E porquê? Na primeira linha de argumentação do PS — e António Costa fez passar isso mesmo na entrevista que deu à RTP desta semana — o que se passa na rua não é inteiramente responsabilidade deste Governo .

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.