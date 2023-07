Quem diz que o turismo não pode ser sustentável? Espanha prova-lhe o contrário!

F - Formentera

Formentera é a mais pequena das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo. Nas profundezas das suas águas de cor azul turquesa vivem tapetes verdes de posidonia oceanica, declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Esta planta, que é tida como o ser vivo mais antigo da Terra, faz com que as águas se tornem transparentes e contribuem para que mantenham a qualidade e oxigenação de todo o ecossistema submarino. Em outubro pode participar do Festival Save Posidonia Project e conhecer os projetos mais importantes a favor da sustentabilidade do nosso planeta.

Na imagem: Formentera, Baleares