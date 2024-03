Quem é Joaquim dos Santos, o realizador português que ajudou o "Homem-Aranha" a chegar aos Óscares?

Comecemos com um Fact Check. É verdade que tem como apelido Aranha?

É, sim. Aranha.

Joaquim Aranha Dos Santos?

Joaquim Aranha Trindade dos Santos. Aranha é um nome de família. Tínhamos aranhas basicamente em toda a casa, placas pequeninas com aranhas, era a alcunha do meu avô. Eu tinha até um poster do Homem-Aranha no quarto em que cresci, em Portugal. É a primeira imagem de cultura pop de sempre que me lembro ver.

Presumo que tenha ajudado a que esta personagem se tenha tornado tão especial.

O Homem-Aranha é uma das personagens mais populares e reconhecíveis no mundo, acho que era inevitável, mas definitivamente deu-me mais propriedade. Quando me mudei para os Estados Unidos, a primeira memória que tenho, em miúdo, é de subir a uma árvore na escola e de ver um outro miúdo. Depois eu saltei da árvore e fiz de conta que era o Homem Aranha e ele o Hulk. É a primeira memória que tenho de interagir com outro miúdo. Foi a ser o Homem Aranha.

O Homem-Aranha marca o princípio do seu entusiasmo pela animação?

Acho que sim, acho que foi uma grande parte disso. A minha tia era uma leitora ávida de novelas gráficas e comics. Tínhamos o Lucky Luke e o Tintim, e a minha avó lia-me a banda desenhada de um jornal todas as noites antes de dormir. Era parte do meu dia-a-dia. Acho que era inevitável.

Tem 46 anos, se começou a interessar-se por animação e banda desenhada desde cedo, acompanhou diferentes versões do Homem-Aranha. Tem uma favorita?

Quando me disseram que estavam a trabalhar num projeto do Homem-Aranha, francamente, já tinha trabalhado em cartoons do Homem-Aranha, há muito material por aí. Mas quando me disseram que ia ser com o Miles Morales, isso deixou-me realmente entusiasmado.

Porquê?

É uma abordagem fresca. É uma ideia fresca. Já vimos tantas histórias do Peter Parker… Mas ainda sobre o meu Homem-Aranha favorito, volto aos meus anos formativos enquanto leitor de banda desenhada, quando era adolescente. Havia um artista chamado Todd Mcfarlane que foi altamente influente para mim. Ele desenhava poses loucas para o Homem-Aranha, e desenhava estas teias super cool e com formas específicas. Lembro-me de me apelar muito. Acabou por criar uma série de livros de banda desenhada chamada Spawn, é um artista incrível.

[Trailer de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso]

Já trabalhou em muitas séries de animação, mas esta é a sua estreia como realizador de uma longa-metragem. Que impacto teve isso na sua abordagem ao projeto?

O processo de realização de uma longa-metragem é muito diferente. Numa série de TV, a torneira da produção abre-se e, uma vez aberta, estamos a fazer episódios. Os guiões têm de ser muito apertados e a realização e a criação têm de ser muito próximas, ou seja, 90% do que o guião diz é o que vai aparecer no ecrã. Nas longas-metragens, não é esse o caso. Começa-se com um guião e isso é apenas uma ideia do que vai acontecer. Depois é uma questão de experimentação, porque na televisão temos a vantagem de ter oito episódios. O episódio um é muito forte, episódio dois é um pouco calmo, no episódio três talvez a qualidade desça um pouco, mas tem uma história muito forte, no quarto, volta a subir muito. Numa longa-metragem, cada fotograma, cada cena tem de estar no seu auge, porque se perdermos o público num determinado momento, não haverá outro episódio a seguir com a promessa de como isto se vai resolver.

É como se tivessem de adorar cada fotograma de todo o filme e tivessem de sair do cinema com a sensação de que isto foi fantástico. É uma experiência fantástica. Por isso, o ónus da excelência em cada fotograma é muito maior. E assim o processo de interação quando se está a fazer o filme, torna-se muito mais interativo. A primeira ideia pode ser ótima. Não é a que se vai seguir. Pode ser que, passados meses, se volte a essa primeira ideia, mas vamos tentar todas as versões diferentes dessa.

Como foi trabalhar com outros realizadores? Já o vi descrevê-lo como “uma espécie de dinâmica de trio de jazz”.

Estávamos juntos em todas as reuniões. Houve alturas em que entrámos em desacordo, mas estávamos na mesma sala e pudemos discutir essas coisas. E tivemos realmente a vantagem de nos tornarmos amigos, quase como membros da família que têm perfis de sabores ligeiramente diferentes. Respeitamos isso uns nos outros. Tínhamos um grupo de mensagens chamado Whammer Jammers. Esse era o nosso nome de código para uma conversa que tinha uma tonelada de discussões que talvez um dia lancemos para o mundo. Seria uma loucura de se ler. Mas se as coisas fossem muito, muito importantes, chamávamo-nos uns aos outros para a sala e dizíamos, tipo, ei, podes vir aqui durante cinco minutos e ver a cena e dar a tua opinião? Era assim que funcionava.

Na base de dados online The Movie Data Base (TMDB) diz que alguns fãs o apelidaram de Dr. Fight (Dr. Luta, em português) devido à sua habilidade em coreografar cenas de luta e ação. Porém, encontra-se uma certa tranquilidade no filme…

(risos) Vou dizer o seguinte. Este é o segredo que tenho guardado durante toda a minha carreira. Adoro toda a ação, não me interpretem mal, mas a razão pela qual a ação funciona mesmo nos outros projetos, é por causa das cenas que a rodeiam. São os momentos em que as personagens se emocionam umas com as outras e têm verdadeiras ligações e transportam isso para as sequências de ação. Trabalhei definitivamente em alguns projetos que não tinham essas cenas nas sequências de ação. E as sequências de ação… São boas, mas não têm ressonância emocional. Como uma espécie de coreógrafo, queremos ser capazes de gravitar em torno do que as personagens estão a sentir e queremos infundir isso em cada uma das suas decisões através da ação. Portanto, esse é realmente o segredo. Tem a ver com a escrita. Tem a ver com a criação de histórias que conduzem à ação e informam realmente toda a ação. E é aí que é realmente como o jazz. É aí que funciona. Esses dois elementos jogam bem um com o outro. Por isso, mesmo nos outros projetos em que trabalhei, Avatar: The Last Airbender, os momentos de grande exagero, os episódios que realmente interessavam às pessoas, especialmente o maior deles, foi uma batalha entre personagens que durante três temporadas quase se encontraram, quase se encontraram, quase se encontraram. E é a mesma coisa no Aranhaverso.

Filmes como este são projetos que levam anos a fazer — quatro, neste caso. Qual é a sensação de receber uma nomeação?

É a minha primeira vez, por isso é absolutamente surreal. É uma grande honra. E o facto de estarmos ali com tantos outros filmes e realizadores fantásticos. Ao mesmo tempo, estou agora no meu escritório em casa e o meu filho vai chegar da escola muito em breve. Sou um grande fã de cinema, quando via os grandes prémios e os Óscares, não sei porque é que imaginava que toda a gente estava a viajar de jato. Agora olho para eles e penso: “Provavelmente foram para casa ter com as suas famílias a seguir”. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas é uma grande honra. E é muito surreal. Nada disto faz sentido (risos).

A animação portuguesa conseguiu uma nomeação no ano passado: a curta-metragem Ice Merchants, do realizador João Gonzalez. Tem algum contacto com portugueses da indústria da animação ou do cinema?

Devo dizer que assim que o Homem-Aranha começou a circular, as pessoas têm entrado em contacto. O que me entusiasma é que me parece que há cada vez mais conteúdos a serem criados por portugueses e que estão a chegar ao mundo e a ganhar visibilidade, o que não acontecia quando eu era mais novo. Muito do que Portugal fazia na altura era importar programas e filmes de outros sítios. E era fixe. Era ótimo. Mas agora é emocionante ver Portugal a gerar os seus próprios conteúdos. Por isso, sim, estou entusiasmado com o futuro. Encorajaria mais pessoas a contactarem-se e a tentarem fazer de Portugal um centro de entretenimento.

Teve oportunidade de ver algum filme português ultimamente, animação ou não?

Ultimamente não. Vi o nomeado do ano passado. Mas não ultimamente. Sinceramente, não tenho visto nada. Estava nos prémios de Anime e toda a gente perguntava: qual o último filme de animação que viste? Como estive num buraco durante quatro anos e meio, não vi grande coisa. Por isso, só agora estou a começar a sair e a ver o que se passa no terreno.

No que está a trabalhar neste momento, no terceiro filme desta saga?

Sim, o próximo filme do Homem-Aranha está a acontecer. Mas não posso dizer em que ponto do ciclo de produção está agora.

E quanto a projetos futuros? Há alguma história em particular que gostasse de contar?

Há algumas coisas que me são próximas e queridas, como o Homem-Aranha era, que adoraria contar. Também há algumas histórias pessoais que gostaria de contar. Mas temos de agarrar as oportunidades à medida que elas surgem e tentar fazer com que as coisas aconteçam. É assim que o negócio funciona. Faz-se uma coisa que dá nas vistas e depois usa-se isso para o próximo projeto.