O primeiro-ministro revelou mais uma medida de apoio às famílias — desta vez apenas para as mais vulneráveis — que será aprovada no Conselho de Ministros desta quinta-feira. Não haverá mais nenhuma medida dirigida às famílias nesta leva de apoios para responder ao aumento da inflação. Mesmo antes do Natal chegará, ainda assim, um apoio de 240 euros ao bolso de alguns portugueses.

Este apoio é para todos, como os 125 euros distribuídos em outubro passado?

Não, desta vez é dirigido a um grupo específico que o Governo considera ser o mais atingido pelo aumento da inflação. Em outubro foi atribuído um apoio extraordinário a todos os que tinham declarado rendimentos anuais brutos até 37.800 euros na declaração de rendimentos de 2021 (excecionava pensionistas, que tinham outra medida concreta) ou a quem recebesse apoios sociais. Esta ajuda fez parte do pacote de resposta ao aumento da inflação, apresentado em setembro, e chegou a 5,8 milhões de pessoas.

Então quem tem direito desta vez?

