Radicais, tradicionais e dilemas. A encruzilhada da direita espanhola

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Eleição após eleição, salvo raríssimas excepções, a esquerda espanhola recua nas urnas. No entanto, a crise vive-se à direita. O Partido Popular (PP) não encontrou ainda o seu espaço na Espanha pós-bipartidarismo. Enfrenta uma esquerda hegemónica à qual não consegue responder com eficácia. Pela direita, sofre o acosso do radicalismo populista do Vox. Os populares oscilam entre o centro e a direita, mostrando-se igualmente disponíveis para apoios pontuais ao centro-esquerda socialista. A recente demissão de Pablo Casado é fruto de vários erros autoinfligidos, entre os quais esta procura errática por um lugar próprio.

Neste ensaio sobre a direita espanhola, o primeiro de três sobre a vida política no país vizinho, procuram-se os factos e as dinâmicas que definiram o estado actual do lado direito do espectro partidário, em particular a ascensão do Vox, que o transformou por completo, e a forma como o PP tenta manter a custo a sua relevância. A alternância – e a alternativa – de poder em Espanha depende da capacidade da direita para se reconfigurar.

A ascensão do Vox

Durante anos, o Vox foi um partido sem futuro. Apresentou-se pela primeira vez ao eleitorado nas europeias de 2014, um ano após a sua fundação, obtendo 1,56% dos votos. Embora não ficasse longe de eleger um eurodeputado, foi um resultado bastante modesto, incapaz de perturbar o sistema partidário. Comparava mal com os 8% e 5 eurodeputados do Podemos, partido de esquerda radical populista criado nesse mesmo ano.

As eleições seguintes indiciavam que o pico de crescimento fora já atingido: nas legislativas de 2015, conseguiu 0,23% dos votos, número raquítico que desceu ligeiramente para 0,20% no escrutínio nacional de 2016. Entretanto, aparecera mais um partido político com assinalável êxito eleitoral, o Ciudadanos, de centro-liberal. Estava passada a certidão de óbito do bipartidarismo espanhol com as assinaturas da esquerda radical e dos liberais, havia uma “nova política” no país, mas o Vox permanecia irrelevante.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Chegadas as eleições autonómicas andaluzas, celebradas em Dezembro de 2018, as expectativas eram baixas. Região maioritariamente de esquerda, governada pelos socialistas do PSOE há quase 40 anos, a Andaluzia era, em tese, terreno pouco propício à ascensão da nova direita radical. Porém, à medida que a data da eleição se aproximava, as sondagens mais favoráveis apontavam com reservas e cepticismo para 5 deputados no parlamento autonómico, havendo uns poucos estudos de opinião a arriscarem 6.