Rendeiro acusa advogado de o aconselhar a fugir. Isso é crime? E a hipotética dupla nacionalidade pode livrá-lo da extradição?

E o desagrado do juiz da Relação de Lisboa que foi forçado a voltar atrás já depois do cair do pano ficou expressa no processo: “Não obstante o expediente remetido a este Tribunal proveniente do Supremo Tribunal de Justiça não se enquadrar em nenhuma das formas processuais de recurso ou reclamação incidentes sobre o nosso despacho de 18.05.2018 […], ficaram para nós sanadas quaisquer dúvidas interpretativas sobre o alcance das decisões proferidas quanto à extradição ou não do arguido Raul Schmidt Júnior”.

Mas este caso foi em parte dificultado pela nacionalidade equivalente à de origem, com a defesa sempre a dizer que, tendo em conta as características desta, era preciso que os crimes fossem cometidos antes da nascença do arguido, para poderem ser anteriores à sua nacionalidade portuguesa. Um detalhe processual.

Rendeiro diz que foi o advogado Carlos do Paulo que o aconselhou a fugir. Pode estar em causa um crime? Sim

Em primeiro lugar, a confirmar-se esta versão, poderá estar em causa um crime de obstrução à Justiça, não na forma de autoria, mas com participação, explica Paulo Saragoça da Matta. O Observador tentou obter esclarecimentos de Carlos do Paulo mas não foi possível até à hora de publicação deste artigo.

E a Ordem dos Advogados não pode fazer nada? Pode

Pode, desde logo, abrir um processo interno. Ao Observador, Alexandra Bordalo Gonçalves, presidente do Conselho Disciplinar da Ordem, explica que “um advogado que aconselha o cliente a cometer crimes e os crimes têm uma gravidade elevada, vai quase de certeza conduzir a um processo-crime contra o próprio advogado, assim que haja indícios. Portanto, [o assunto] vai de qualquer forma parar ao conselho de deontologia”.

Ainda assim, nestes casos, tudo tem de ser analisado com cuidado e é preciso dar tempo para que haja uma apreciação preliminar, não basta uma denúncia com estes contornos, sabe o Observador. Isto, porque não é assim tão incomum haver arguidos que cometem crimes e que digam que o fizeram a conselho do advogado.

Da apreciação pode chegar-se a um despacho de arquivamento ainda antes de qualquer inquérito ou até, no limite, à instauração de um processo de inquérito.

E em caso de se concluir que o advogado aconselhou o cliente a cometer um crime, pode haver expulsão? No limite, sim

Bom, nesse caso, as sanções podem ir da advertência à expulsão. O bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, assegura, em declarações ao Observador, que “qualquer atuação irregular praticada por advogado está naturalmente sujeita a órgãos deontológicos da ordem aos quais caberá exercer a competente jurisdição disciplinar”.

“Tem de se ver todo o caso, todo o processo, os antecedentes, as circunstâncias, o que se prova, o que não se prova”, remata Alexandra Bordalo Gonçalves.

O Estatuto da Ordem dos Advogados, no artigo 130º, refere que “as sanções disciplinares são as seguintes: advertência; censura; multa de quantitativo até ao valor da alçada dos tribunais de comarca; multa de quantitativo entre o valor da alçada dos tribunais de comarca e o valor da alçada dos tribunais de Relação ou, no caso de pessoas coletivas, o valor do triplo da alçada da Relação; suspensão até 10 anos; e expulsão.”

A sanção de advertência “é aplicável quando o arguido tenha violado de forma leve os deveres profissionais no exercício da advocacia e tem por finalidade evitar a repetição da conduta lesiva”. No extremo oposto, “as sanções de suspensão e expulsão assumem a forma de interdição temporária ou definitiva do exercício da atividade profissional, respetivamente”.