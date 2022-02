Rosneft tornou-se a maior petrolífera russa com Putin. Saída da BP é muito mais do que economia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“BP é um dos principais investidores estrangeiros na Rússia”. A porta de entrada no site da BP para a sua participação na energia russa não deixa margens para dúvidas. Ou não deixava. Este domingo a BP anunciou que vai abandonar a participação na Rosneft, a maior petrolífera russa, que ganhou esse estatuto com Putin, que ditou o fim da Yukos, falida em 2006, depois do seu líder Mikhail Khodorkovsky, opositor do presidente russo, ter sido detido em 2003.

A Rosneft foi a sucessor na proeminência da indústria petrolífera da Rússia, apoiada por Putin. E foi em 2013 que a Rosneft ficou com a TNK-BP, que era a joint-venture que, em 2003, a BP tinha estabelecido na Rússia com empresários russos, entre os quais Mikhail Fridman — um dos russos mais ricos (detentor dos supermercados Dia, que em Portugal são donos dos Minipreço) — que já pediu que a guerra parasse. Numa carta aos seus trabalhadores da LetterOne, em Londres, mostrou-se contra a guerra, mas sem apontar o dedo a Putin. Fridman é também detentor do banco Alfa Bank, que está sob as sanções dos aliados.

Mas Fridman, tal como a BP, vendeu a posição na TNK-BP à Rosneft em 2013. Fridman, cuja fortuna está calculada pela Forbes em mais de 15 mil milhões de dólares, recebeu 14 mil milhões de dólares pela venda da TNK-BP, e formou a LetterOne.

A BP ficou, então, na Rosneft. Tem 19,75% da Rosneft e assento no conselho de administração. Agora, como contam os jornais internacionais, as pressões do Governo de Boris Johnson eram muitas e a BP anuncia a saída da Rosneft, não indicando, no entanto, como o fará, mas já há quem antecipe a venda a outra entidade russa.

O JPMorgan estimou que cerca de 9% dos ativos da BP estejam expostos à Rússia, em comparação com uma média do setor na Europa de 5%. E, por isso, sair agora da Rosneft e abdicar dos seus dividendos — poderia receber só este ano em dividendos cerca de mil milhões de euros e em 2021 recebeu cerca de 600 milhões — vai obrigar a BP a uma imparidade significativa nas suas contas.

A petrolífera europeia pode ter uma perda de estimada em mais de 20 mil milhões de euros, com a venda da posição na russa e as perdas cambiais. A BP depende da Rosneft para cerca de um terço da sua produção.

A posição da BP na Rosneft, cotada em Londres, estava avaliada, no final de 2021, em 14 mil milhões. Além da venda, o presidente executivo da BP, Bernard Looney, e o ex-presidente, Bob Dudley, vão sair do conselho da Rosneft, onde ainda se mantém o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como chairman.

A BP indicou, ainda, que sairia até de três outras joint-ventures que participa na Rússia, avaliada, segundo o Wall Street Journal, em 1,4 mil milhões de dólares, incluindo a participação nos campos petrolíferos da Sibéria, alguns deles “herdados” da Yukos.

A joint-venture Taas-Yuryakh na Siberia, onde a BP detém 20%, produzia 70 mil barris de petróleo por dia, estando estimado chegar a 100 mil barris.

Até há poucos dias a BP não equacionaria este movimento. No início de fevereiro, como conta o Wall Street Journal, Looney, numa conferência com analistas, citava a histórica presença na Rússia — com cerca de 30 anos — para desdramatizar as tensões geopolíticas.

A 8 de fevereiro, antes da invasão russa à Ucrânia mas já sob forte tensão, declarava: “Uma das coisas que aprendi cedo é a de não nos preocuparmos com as coisas antes de acontecerem, e quem sabe o que vai acontecer”. Aconteceu a guerra. E, agora, o anúncio da saída. Helge Lund, chairman da BP, declarou que a guerra mudou o jogo e, por isso, “o nosso envolvimento com a Rosneft, uma empresa controlada pelo Estado [russo], não pode continuar”.

Mas, segundo o Wall Street Journal, houve mesmo uma chamada entre o presidente executivo da BP, Bernard Looney, e o ministro da Energia britânico, Kwasi Kwarteng, que expressou a sua profunda preocupação por causa da participação da BP na Rosneft, considerada como uma das principais financiadoras de Putin e consequentemente da invasão da Ucrânia e, segundo a BBC, é quem fornece combustível ao exército russo.