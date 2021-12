Sara Serpa, a cantora portuguesa que brilha no jazz dos EUA: "Se o reconhecimento levar mais pessoas a ouvir, fico feliz"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando em 2005 Sara Serpa saiu de Lisboa rumo aos Estados Unidos da América, de mochila às costas e com uma bolsa de estudo para frequentar a Berklee College of Music, os sonhos eram muitos. A realidade, porém, já os ultrapassou largamente.

Hoje Sara tem quase 15 anos de carreira (o primeiro disco, Praia, saiu em 2008), tem vindo a trabalhar com alguns dos principais músicos de jazz e música improvisada dos EUA e do mundo e, vivendo em Nova Iorque, acaba de lançar o seu 11º álbum, Intimate Strangers, uma colaboração com o escritor e crítico de arte nigeriano Emmanuel Iduma.

Não foi preciso esperar muito tempo para o disco começar a receber elogios: o jornal norte-americano The New York Times já o incluiu na sua lista de melhores discos de jazz de 2021, na 8ª posição. É mais um sinal de reconhecimento de uma cantora e compositora que hoje, com 42 anos, também dá aulas universitárias nos EUA (na The New School) e é tida como um valor seguro do jazz mundial e da música mais desafiadora, improvisada e vanguardista do globo.

Em longa entrevista ao Observador, antes de viajar para Portugal para um concerto este domingo em formato trio na Festa do Jazz, Sara Serpa recorda como começou a cantar e a interessar-se por música. E revela que alguma insatisfação com a música clássica chegou a fazê-la equacionar outro percurso: foi já depois de estudar pintura na Faculdade de Belas-Artes durante dois anos e após concluir uma licenciatura em Inserção e Reabilitação Social que decidiu dar “uma última oportunidade à música”, indo frequentar a escola do Hot Clube de Portugal. Em boa hora o fez.

Durante a conversa, a cantora e compositora lisboeta recordou ainda os seus tempos a estudar música nos EUA, explicou como conseguiu passar de estudante a interveniente relevante do jazz norte-americano e mundial e falou sobre como ter ido para os EUA estudar a história deste género, que se insere na “música negra”, a fez confrontar-se com o racismo, o passado esclavagista, as origens da sua família e o colonialismo português, temas que aliás tem abordado na sua música.

Este disco mais recente, Intimate Strangers, é uma criação musical que incorpora e dialoga com textos de um livro do pensador nigeriano Emannuel Iduma chamado A Stranger’s Pose, uma coleção de histórias de viagens e de pessoas em movimento, várias das quais migrantes a quem a ausência de um passaporte impede a livre circulação e entrada na Europa.

Nesta entrevista, Sara Serpa menciona ainda duas iniciativas em que está envolvida, que visam combater a sub-representação de algumas comunidades — das mulheres à população trans — no acesso a oportunidades de afirmação musical. E explica como os anos a viver nos Estados Unidos da América a fizeram começar a cantar mais com palavras (algo que não fazia antes, usando a voz como instrumento mas sem letras), por ter estabelecido uma relação quotidiana com a língua inglesa e a narrativa lírica das canções neste idioma que antes não tinha.

“Ter vindo para os EUA estudar música negra fez-me refletir sobre o colonialismo do meu país”

Começando por coisas mais recentes: lançou há dias um disco em que colabora com o escritor nigeriano Emmanuel Iduma. O que lhe pareceu especialmente interessante no trabalho, na visão, nas perspetivas do Emmanuel, que fizeram com que quisesse colaborar com ele neste Intimate Strangers?

O meu encontro com o Emmanuel foi durante um período em que estava a fazer investigação para o meu projeto Recognition, que aborda o colonialismo português e como lidar com arquivos e com memórias que não são as nossas — como lidar com esse passado no presente, também. Por isso entrámos em contacto e conversámos. Nessa altura ele também estava a fazer pesquisa sobre arquivo, sobre memória. Ficou depois a ideia e a vontade de colaborarmos, que depois se materializou através de uma comissão do John Zorn em que ele convidou-me para apresentar uma peça completamente nova no National Sawdust.