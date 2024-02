As pensões são, recorrentemente, tema-quente nas campanhas eleitorais, com propostas de vários lados que prometem subi-las mas por diferentes vias: este ano, há quem queira subir as mínimas, o complemento solidário para idosos, acabar com o fator de sustentabilidade (outra vez) e com outras penalizações que cortam as reformas antecipadas ou mexer na fórmula de cálculo.

Mas o capítulo da Segurança Social é muito mais extenso do que isso e entre as propostas há quem apresente novos subsídios — um para substituir o “estigmatizado” RSI, outro para incentivar a aceitar emprego e (também já ouvimos falar disto) o rendimento básico incondicional, com que o Livre volta à carga após sucessivos “não” no Parlamento. E ainda quem sugira uma “conta-corrente” em que cada um pode acompanhar a formação da sua pensão ao longo do tempo.

As propostas entram, sobretudo, no campo da despesa — pelo menos em número, dado que os partidos não quantificam o custo da grande maioria delas — mas também as há para a receita, numa lógica de reforço da sustentabilidade do sistema (um “falso alarmismo”, para o PCP, que ainda assim tem propostas naquele sentido). Sendo a questão transversal à maioria dos programas com que os partidos se apresentam às eleições de 10 de março, as soluções são distintas: há ideias para usar receitas com portagens, com o consumo e as transações financeiras, novas taxas sobre o lucro, sobre heranças e doenças ou soluções de combate à evasão contributiva e à precariedade. De várias destas linhas, e universos-alvo, se fazem os programas dos partidos.

