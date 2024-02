Recusa que a redução de impostos proposta pela Iniciativa Liberal seja um ato de fé e garante que os cortes que se farão na despesa para compensar a perda de receita não se farão à custa dos “sacrifícios” das pessoas. Define como meta de crescimento económico nos 4% até ao final da legislatura e rejeita críticas a falta de solidez das contas do partido. Mantém o objetivo de baixar o número de funcionários públicos, mas assegura que não 0 reduzirá à custa de médicos e professores.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, Rui Rocha reitera total disponibilidade para entendimentos com Luís Montenegro, não exige integrar um eventual governo, mas diz que não dispensará a existência de um acordo escrito. Ainda assim, o presidente da Iniciativa Liberal não esconde reservas face àquilo que considera ser a falta de ambição do PSD em matéria de redução de impostos ou na reforma da Segurança Social, por exemplo. “O PSD, e é por isso que insistimos que só a IL tem essa visão reformista, tem um conjunto de questões sobre as quais não tem a coragem necessária.”

Sobre o dia seguinte às eleições, o líder da IL mantém as críticas a Montenegro — que disse que não governaria caso ficassem segundo lugar, e garantiu que o partido não desperdiçará a hipótese de afastar o PS caso venha a existir uma maioria à direita. Quanto à vida interna da IL, Rocha compromete-se a assumir responsabilidades caso venha a falhar os objetivos do nas próximas eleições e recusa ter saneado Carla Castro, adversária que conseguiu 44% nas últimas eleições internas. “Havia pessoas com mais espírito de equipa do que Carla Castro [na lista de candidatos a deputados]”, limitou-se a repetir.

