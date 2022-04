Seis dias depois, Continente continua em baixo. O que (não) se sabe sobre o ataque à Sonae

“As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade”, referia a primeira nota. “As nossas equipas estão a trabalhar 24 sobre 24 horas, em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança, para retomar, com a máxima brevidade, a normalidade da atividade das lojas”, acrescentou posteriormente a marca, referindo estar a “trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso”. A empresa não respondeu às questões colocadas pelo Observador.

Até ao momento, a empresa não revelou qual o tipo de ataque que sofreu, qual a sua extensão e danos provocados, nomeadamente em relação aos dados dos clientes. “Seria mais interessante ter uma comunicação mais ativa com os utilizadores da plataforma, até para não se levantarem dúvidas e preocupações, e medos, entre os clientes. Mas o atraso pode ter que ver com falta de informação sobre o que aconteceu. A empresa pode estar a fazer um compasso de espera por isso”, considera Bruno Castro.

Ricardo Lafuente tem uma posição menos benevolente. “O facto de não termos informação só indicia o pior. Precisamos que a Sonae diga se o é, ou não”, começa por alertar. Na visão do especialista, a falta de comunicação “é preocupante”. “Deveríamos contar com um esclarecimento rápido. O facto de não ter havido uma comunicação é um hábito que tem de mudar. Temos de ter transparência. Tem de ficar evidente o que aconteceu, os dados das pessoas são mais importantes do que a política de comunicação da empresa”, ressalva.

Um dos novos valores da empresa liderada por Cláudia Azevedo, intitulado “Fazemos o que está certo”, remete, precisamente, para esta prática. “Agimos de forma independente e transparente para tomar as decisões mais acertadas”, lê-se nos novos “mandamentos” que a empresa adotou este ano.

“Passaram seis dias e não se sabe se foram acedidos dados pessoais e dados de consumo, que são dados sobre os hábitos de vida das pessoas, ou se se perderam, porque a organização não comunica o que se passou aos seus clientes. É necessário, de forma cabal, vir dizer se nenhum dado foi comprometido com este ataque”, sublinha Nuno Mateus-Coelho.

E reforça porquê. “Não podemos esquecer-nos que a Sonae não é só o Continente. Tem muitas plataformas, como aquela do NorteShopping, que consegue seguir os clientes pela localização da placa de rede do telemóvel. Há muito em causa. O cartão do cliente é o ponto de ligação entre tudo e não há nenhuma comunicação sobre isto. Não é pelo saldo. É pelo profundo conhecimento dos hábitos das pessoas, e os tratamentos informáticos que são feitos sobre estes dados. Se eles sabem a pasta de dentes que eu uso, com certeza saberão algumas perguntas secretas de acesso ao meu email. É preocupante. Para haver silêncio ao fim de seis dias, boa coisa não é”.

Este ataque é semelhante aos anteriores?

Este é o quarto grande ataque em larga escala a uma grande empresa portuguesa desde o início do ano. A Impresa foi a primeira a sofrer com os hackers, no segundo dia de janeiro. Seguiu-se a Vodafone e os laboratórios Germano de Sousa. “Em primeiro lugar, isto mostra que ninguém está livre de um ataque destes. Existe o discurso deslumbrado da tecnologia e das vantagens do digital, mas normalmente deixa-se de parte os riscos que existem pelo simples facto de se criar uma base de dados”, aponta Ricardo Lafuente.

A VisionWare tem estado envolvida “em vários dos ataques violentíssimos” que têm atingido as empresas portuguesas, e o único ponto unificador que Bruno Castro vê nas investidas “é o sucesso dos ataques e o impacto violento” sobre grandes empresas. “É o ponto mais surpreendente, que nunca vi antes. Ataques sucessivos, ultraviolentos, com um enorme impacto sobre grandes empresas que, em teoria, têm níveis de maturidade de cibersegurança bastante elevado. Se estas empresas são atacadas com tanto sucesso, haverá muito mais alvos menos maduros e mais vulneráveis”, destaca.

Numa altura em que ainda não se conhece a origem nem a motivação do ataque, não resta senão especular. “Este ataque é condizente com a forma de operar do Lapsus Group”, afirma Nuno Mateus-Coelho, referindo-se ao grupo que reivindicou o ataque ao grupo Impresa, cujo líder foi identificado no Reino Unido. “Não podemos dizer que foram eles, mas não está fora do âmbito. É o grupo que está, neste momento, a perpetrar este tipo de ataques. Da mesma forma, não há evidências que tenha sido ransomware, e o Lapsus é o único grupo que ataca sem ransomware“, ou seja, um tipo de ataque que impossibilita o uso dos sistemas pelo proprietário, até que seja pago um resgate. Por outro lado, questiona o mesmo especialista, “se foi um ataque de ransomware, para onde se espalhou internamente, na Sonae, este ataque, para ao fim de seis dias não haver nada a funcionar?”.

Face à preocupação generalizada com o alastrar deste tipo de ataques, Ricardo Lafuente defende que deve ser lançado o debate, e tomadas as respetivas medidas ao nível da regulamentação, “sobre a responsabilidade das empresas e sobre se os mecanismos que temos para lidar com estas situações são adequados face ao potencial risco que existe”.

“Estamos a falar de legislação a sério, para termos algum descanso. Não podemos recolher dados sem ter também responsabilidade pelo uso indevido ou pela perda desses dados por negligência. Tem de haver um enquadramento para isto que, neste momento, não existe”, apela. Até porque ataques desta dimensão, defende, “vão ser o novo normal”.