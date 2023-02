Foi uma visita “muito importante” com um “forte valor simbólico” e que também mandou um aviso claro ao Kremlin. O encontro de seis horas em Kiev entre o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, serviu como mais uma ocasião para mostrar que Washington continua ao lado da Ucrânia, num momento em que se completa o primeiro ano de guerra em solo ucraniano. “Estamos unidos para ajudar a Ucrânia a defender-se”, garantiu o Chefe de Estado norte-americano.

Apesar de ter sido a primeira visita do Presidente norte-americano desde o início do conflito, esta não foi, contudo, a primeira visita de um dirigente dos EUA a Kiev. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, e também o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, já tinham ido à Ucrânia depois do dia 24 de fevereiro de 2022. Mas nada se compara à presença do “líder do mundo livre” na capital ucraniana. “Esta visita é, claramente, muito importante. Outros dirigentes dos EUA estiveram no país no último ano, mas a presença do Presidente é diferente”, defende, em declarações ao Observador, Volodymyr Dubovyk, diretor e professor do departamento de Relações Internacionais da Universidade Nacional de Odessa.

O facto de Joe Biden — enquanto Presidente daquele que tem sido o país que mais tem apoiado a Ucrânia desde o início da guerra — ter ido à Ucrânia possui um “simbolismo inquestionável”, prossegue o docente universitário. “O líder do mundo livre veio à capital de um país aliado que está no meio de uma guerra destrutiva.”

