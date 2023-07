Nos bastidores do Parlamento Europeu, entre as salas e corredores onde se encontram os responsáveis da família política do PS, uma opinião parece consensual: quando se fala de António Costa, o que se ouve em resposta é uma chuva de elogios que vão do “grande líder” à “referência na Europa contra a austeridade”. Outra coisa são as reais hipóteses, aos olhos dos próprios socialistas, de o primeiro-ministro português abandonar mesmo o Governo rumo à Europa, afirmando-se para altos voos europeus: neste ponto, os pares de Costa são um pouco mais cautelosos e não lhe carimbam o passaporte para Bruxelas, em tempos que ainda são de muito cálculo político. Ao mesmo tempo, os adversários enumeram os obstáculos que Costa tem pela frente se quiser arriscar essa corrida.

O que parece seguro é que, a colocar-se essa hipótese – seja para a presidência do Conselho Europeu, cargo que lhe é apontado com mais insistência, ou para outro dos “top jobs” que ficarão desocupados no ano que vem, a seguir às eleições Europeias – Costa terá algum caminho feito: a antiguidade e experiência negocial do português é reconhecida e isso coloca o seu nome como hipótese nos meios europeus. E também são constatados os contactos com líderes estrangeiros que vai fazendo e que, ao que apurou o Observador, são registados ao mais alto nível nas instituições europeias – e interpretados como parte de uma possível pré-campanha internacional.

O Observador esteve em Estrasburgo, onde decorreu esta semana a sessão plenária do Parlamento Europeu, e em conversa com diversos responsáveis do grupo dos Socialistas and Democrats (S&D) ouviu os rasgados elogios à governação de António Costa – e logo de seguida as posições mais reservadas quando o assunto é a possibilidade de seguir marcha para Bruxelas. Até porque a somar aos interesses partidários há ainda os interesses nacionais, o que torna a equação ainda mais complexa – e, no que toca aos altos cargos europeus, 2024 virá mexer com todo o tabuleiro político.

