“Sou uma formiga trabalhadora com lado de cigarra”

“Pergunta difícil, porque eu estou habituada a falar e a escrever sobre os outros, a descrevê-los e não a mim própria”, começa por dizer, encontrando depois forma de responder: “Diria que tenho uma coisa que é a energia. É como aqueles carros que são bons e que, mesmo velhos, continuam bons”, afirma, entre risos, acrescentando depois à lista a “curiosidade, o gosto pelo trabalho. Eu gosto do meu trabalho, não é uma maçada, não é uma pressão. É uma coisa de que gosto muito e de que gosto muito desde muito nova. Diria que a Maria João Avillez é uma formiga trabalhadora, mas com um grande lado de cigarra. Aprecio muito a vida, a viagem, o mar. Acima de tudo, aprecio, ainda mais do que isso tudo, estar com as minhas pessoas… sou uma pessoa de amigos. Portanto, há mesmo estes dois lados”.

Com uma carreira de quase 50 anos, foi aos 17 que tudo começou, graças à professora Ivete Centeno. Notando o gosto e a aptidão da aluna pela escrita, é num programa de televisão juvenil que Maria João Avillez começa a traçar o seu caminho. “Tinha eu 17 anos. E isso foi o princípio. Sobretudo a televisão, naquela altura tinha poucos anos de vida… os cenários eram meio de cartão, tudo era feito em direto, só havia um canal, um estúdio, era fabuloso. Das coisas de que mais gosto foi o facto de ter presenciado e de ter feito parte desses primórdios da RTP. Tenho gratíssimas recordações. Ser muito nova, estar ali e ter de dar conta do recado, de safar-me e corresponder às razões pelas quais as pessoas me levavam lá. Foi uma época muito interessante e que guardo com muita nitidez na memória”, partilha, sorrindo à medida que cada recordação substitui a anterior.