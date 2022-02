Tânia Carvalho: “Nunca quis ser bailarina, muito menos de dança clássica. Gosto mesmo é de criar”

É tímida nas entrevistas?

Não sei se sou, acho que não. Talvez não pense muito à volta das minhas peças, não aplico um pensamento muito intelectualizado e isso pode passar por timidez.

Gosta mais de criar do que de falar sobre as criações?

São coisas completamente diferentes. A criação, faço-a como que por necessidade, naturalmente. Nestes dias de isolamento aqui em casa, o que é que faço? Ponho-me a tocar, a cantar, a fazer vídeos. Não vou telefonar a alguém e falar sobre o trabalho. Não faço isso, só quando alguém me questiona.

A parte de comunicar…

Gosto de comunicar, mas não me sai naturalmente falar sobre o meu trabalho. Muitas vezes, quando me perguntam como estão a correr os ensaios, posso responder que estão a correr bem. Não dou muita conversa. Mas não é de propósito, sai-me assim. Se me fizerem perguntas numa entrevista, tenho todo o gosto em responder.

Quando está a criar vive num mundo mental à parte?

Nem é um mundo mental sequer, é o mundo do ser. Quando não estamos focados na cabeça, na racionalidade, quando procuramos o silêncio e o espaço vazio, as coisas começam a aparecer. Isto tem alguma relação com filosofias orientais. Quem as conhece, entenderá melhor o que digo. Estou a falar da nossa essência, do nosso ser, não do pensamento. O pensamento é uma ferramenta que temos, não é a única. O problema é que todos apelamos muito ao pensamento.

Já conhecia essas filosofias orientais quando começou a ser coreógrafa?

Descobri depois, mas já sentia isto de que estou a falar. Acho que todas as pessoas, sejam ou não artistas, sentem isto. Uma coisa é o que estamos a pensar, outra coisa é a existência do nosso ser, que recebe. O pensamento racional é uma componente do corpo, igual ao ver, ao ouvir, ao ter sabor, etc. Mas o nosso ser não é o nosso corpo, é a energia. Quando começo uma criação, não digo para mim “vou-me concentrar no ser”. Não. As coisas aparecem por si, por isso é que digo que não vêm da racionalidade, vêm daquele sítio que é o ser. Cheguei de viagem há dias, estava cansada e sentei-me ao piano. Saiu-me uma música, fiz uma música nova. Não estava a pensar nas notas, num tema, na finalidade, nada disso. Saiu-me, apareceu-me. Não gosto de falar muito sobre estas filosofias porque não as conheço em pormenor e posso dizer coisas erradas. Posso dizer que a arte sai desse sítio, do ser, ainda que tenha todo um exercício racional, que também é válido e que também faço. Mas tenho quase a certeza de que o início das criações não é racional. Estou à escuta. Não sou eu que faço os trabalhos, são os trabalhos que me dizem por onde precisam de ir. As peças falam connosco, entre aspas.

Daí um título como “Captado pela Intuição”?

Para fazer esse solo, estive sozinha em estúdio e durante grande parte do tempo não fazia nada, entre aspas. Passei um mês no Espaço do Tempo [residência artística criada por Rui Horta em Montemor-o-Novo] e acordava super-cedo, às seis da manhã. Ficava pelo menos três horas sentada, a olhar, parada. Tive tempo para o vazio, para o silêncio. Preciso disso e gosto. Não estava preocupada em pensar no resultado, porque quando faço isso começo a bloquear. Só quando o movimento já me surgiu é que trabalho os tempos, as formas. Mesmo assim, a intuição e a observação enquanto ser, não enquanto pessoa mental, está sempre lá.