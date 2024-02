As pessoas “estão a perceber que o acesso às matérias-primas – do petróleo aos bens alimentares – é bem mais frágil do que pensávamos“, diz Matthew Michael, um dos diretores de investimentos da Schroders, que está entre as maiores gestoras de fundos do mundo. Depois da turbulência que a pandemia causou na atividade económica, a guerra na Ucrânia – que começou há dois anos – veio abalar os fluxos comerciais globais e criar terreno fértil para que, nos próximos anos, “tenhamos de habituar-nos a viver com taxas de inflação que, em vez de 1 ou 2%, podem ser de 3% ou 5% – ou mais“.

Matthew Michael, que é especializado em mercados emergentes e matérias-primas, esteve em Lisboa para um evento com clientes da Schroders, uma multinacional britânica que gere o equivalente a mais de 850 mil milhões de euros em investimentos. Uma parte desses investimentos está em matérias-primas, um mercado que nos últimos meses teve uma forte correção negativa depois dos máximos fixados no início da guerra na Ucrânia.

Apesar desse desempenho negativo dos últimos meses, Matthew Michael diz que há tendências de fundo que fazem com que possa ser vantajoso investir em matérias-primas no longo prazo, até porque “é boa ideia investir em coisas que vamos precisar de consumir, nós próprios, mais tarde“.

