Biden faz campanha eleitoral no TikTok, mas apoia projeto de lei para proibi-lo. Há futuro para a rede social nos EUA?

Em ano de eleições, Biden usa o TikTok para conquistar os jovens

Há vários anos que as autoridades norte-americanas temem que o TikTok seja utilizado como ferramenta de espionagem ao serviço do governo chinês. No verão passado, a presença de Joe Biden na rede social foi descartada pela sua equipa. Mas a estratégia mudou em fevereiro, no domingo do Super Bowl, quando a conta oficial da campanha eleitoral do Presidente norte-americano chegou à aplicação.

No primeiro vídeo a ser publicado, Joe Biden aparece a responder a perguntas rápidas sobre o jogo de futebol americano: prefere ver a partida ou o célebre intervalo, que este ano ficou a cargo de Usher? “O jogo”; e entre os irmãos Jason Kelce e Travis Kelce, namorado de Taylor Swift, quem é o favorito? “A mãe”, conhecida como “Mama Kelce”, por fazer “ótimas bolachas com pepitas de chocolate”.

A conta de TikTok, que não é gerida por Biden, tem sido utilizada com regularidade pela sua equipa, contando com mais de 237 mil seguidores e 2,7 milhões de gostos. O primeiro vídeo a ser publicado é o mais popular (com 10,4 milhões de visualizações), seguido por outro, com dois milhões de visualizações, que mostra o “plano de Trump” para 2025, incluindo “reverter a aprovação por parte do regulador de medicação relacionada com o aborto” ou “fazer com que o governo federal estabeleça o casamento entre um homem e uma mulher como a ‘estrutura familiar natural'”.

A chegada da campanha de Biden ao TikTok tem sido encarada pela imprensa internacional como um esforço para conquistar os eleitores mais jovens antes das eleições presenciais norte-americanas, que se realizam em novembro. De acordo com a Wired, embora tenham estado ao lado de Biden em 2020, as sondagens mais recentes mostram que o apoio dos mais jovens ao Presidente dos EUA tem vindo a diminuir. Por sua vez, a BBC indica que os 81 anos do chefe de Estado preocupam a maioria dos eleitores, com até 75% dos que são elegíveis para votar a acreditarem que é demasiado velho para continuar a liderar o país.

A presença de Joe Biden na rede social gerou preocupação entre republicanos e democratas, incluindo Mark Warner, presidente do Comité de Inteligência do Senado, que disse temer que a decisão passe uma “mensagem confusa” e que defendeu que os EUA têm de “encontrar uma forma de seguir a Índia”, que baniu o TikTok. Por sua vez, John Kirby, porta-voz da Casa Branca, assegurou que nada mudou no que diz respeito a “preocupações de segurança nacional acerca do uso do TikTok em dispositivos governamentais”.