Transplante de coração de porco: "Se funcionar, poderá estar a uns anos de distância”

Para José Fragata, e pensando na possibilidade de realizar estes transplantes em Portugal, a maior dificuldade seria logística e de controlo da imunossupressão. A nível técnico, considera o cirurgião, as equipas portuguesas estão perfeitamente aptas para o processo. Mas não é um cenário que se coloque: Portugal não está nessa corrida, nem sequer tem os meios.

Teknautas Lluis Montoliu, especialista em genética do Centro Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), em Madrid (Espanha), continua a considerar que “o melhor órgão para substituir um coração humano é outro coração humano”. Para o especialista, “este avanço estará pensado para ganhar tempo às pessoas em lista de espera que precisam de um transplante urgente”, disse ao jornal El Confidencial. Montoliu não descarta, no entanto, que uma intervenção que se tem como provisória possa continuar funcional durante mais tempo do que inicialmente previsto.

Genes que não se sabem como ajudam e o risco de infeção com retrovírus

Antes de os órgãos de porco poderem ser amplamente usados nos transplantes de humanos, há várias perguntas que têm ainda de ser respondidas, como por exemplo: Porque é que se usaram 10 alterações genéticas? Que papéis e efeitos secundários pode ter qualquer uma delas? E se podemos usar corações com menos alterações genéticas ou seguindo outras técnicas?

Muhammad Mohiuddin admitiu à revista Science que “não sabem quanto é que cada um dos genes está a ajudar” no sucesso e longevidade do transplante. A empresa de biotecnologia Revivicor que criou os porcos geneticamente modificados tem trabalhado com a equipa de Mohiuddin no transplante de corações de porco em babuínos e à medida que foram acrescentando modificações, viram um aumento da longevidade dos órgãos transplantados. Mas a verdade é que cada modificação genética não foi testada em separado — as experiências com primatas só podem usar um número limitado de animais.

Esta incerteza em relação ao impacto de cada modificação genética deixa apreensiva a investigadora Megan Skyes, imunologista de transplantes na Universidade Columbia, em Nova Iorque. “Precisamos fazer mais estudos científicos (…) para determinar que [modificações] são importantes e úteis”, disse à Science. A investigadora dá um exemplo: introduzir o gene humano anti-inflamatório CD47 melhorou os resultados dos transplantes de medula óssea de porcos em babuínos, mas os rins de porcos com essa modificação em todas as células são propensos à inflamação.

O diretor do programa de xenotransplantes cardíacos da Universidade de Maryland não descarta que, caso tenham outro doente como David Bennett, repetiam a intervenção — depois da devida autorização pelo regulador —, mas o objetivo principal é conseguir criar as condições necessárias (incluindo autorizações) para levar este procedimento para ensaios clínicos.

Primeiro, disse Muhammad Mohiuddin, a equipa terá de fazer mais testes com babuínos para demonstrar que podem sobreviver durante um longo período de tempo antes de conseguir autorização da FDA para fazer ensaios clínicos com humanos. Depois, a Revivicor está a construir uma nova instalação de qualidade clínica para a criação dos porcos, de forma a cumprir as normas da FDA. David Ayares, diretor executivo da Revivicor, disse à Science que espera poder ter este ensaio em curso no final de 2023.

Outro dos receios que se mantém e que fez a investigação nesta área abrandar durante vários anos foi a possibilidade de os retrovírus existentes no genoma dos porcos (tal como os humanos têm alguns incluídos no seu material genético) poderem infetar e causar doença nos humanos. No laboratório, demonstrou-se que as células de porco eram capazes de infetar as células humanas com estes vírus. Nas experiências com animais in vivo, contudo, ainda não foi possível provar que esta infeção possa acontecer, destacou o geneticista espanhol Teknautas Lluis Montoliu.

“Há um risco potencial, ainda que pequeno, que os retrovírus endógenos dos suínos possam causar infeções nos humanos ou que se possam recombinar ou fundir com os retrovírus endógenos humanos e criar novos vírus”, alertou Chris Denning, professor de Biologia das Células Estaminais na Universidade Nottingham (Reino Unido), num comentário à notícia.

O investigador lembrou ainda outra questão sobre a capacidade de um coração de porco conseguir aguentar a atividade exigida a um coração humano: o porco caminha sobre quatro patas e os humanos mantém-se de pé. “Isto significa que o coração humano tem de conseguir ter força para bombear o sangue verticalmente, enquanto que o coração do porco tem a função facilitada ao bombear horizontalmente”, explicou. “É desconhecido se o coração de porco consegue gerar (ou suportar) as pressões sanguíneas necessárias nos humanos.”

Um transplante mal sucedido e outros problemas éticos

Se o coração de porco consegue bombear o sangue num corpo humano e qual a durabilidade deste coração são questões que se colocam e que ainda não têm resposta, como lembrou Chris Denning. Também as dúvidas sobre a intensidade da imunossupressão nestes doentes e qual a tolerância de cada doente aos medicamentos que cancelam a atividade do sistema imunitário — sem falar que isso lhes aumenta o risco de doença e morte noutras situações, como assistimos durante a pandemia de Covid-19.

Isto se pensarmos que o transplante não é rejeitado. Mas, e se for? O que vão fazer os médicos caso o corpo de David Bennett (ou outro doente que venha a ser transplantado) rejeite o coração de porco dentro de dias, semanas ou meses? Qual o procedimento a seguir? “É preciso pensar bem no que se vai fazer se o doente não evoluir favoravelmente e apresentar essas opções durante o processo de consentimento”, disse Arthur Caplan, fundador da Divisão de Ética Médica na Faculdade de Medicina na Universidade de Nova Iorque, ao STAT News.

O homem de 57 anos foi informado sobre as condições da cirurgia, incluindo os riscos, e assinou o consentimento informado, depois de ter passado por uma revisão ética e uma avaliação psiquiátrica, mas a equipa clínica não explicou ao jornal que condições foram acordadas.