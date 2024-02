A reunião foi arranjada em tempo recorde. Uma semana depois do Fórum Internacional de Segurança, em Munique, o Presidente francês Emmanuel Macron recebeu esta segunda-feira 20 chefes de Estado e de governo no Palácio do Eliseu para falar sobre o apoio à Ucrânia. Seis horas depois, surgiu no palanque para a conferência de imprensa sozinho, no final, e fez uma declaração polémica: “Não há um consenso atualmente para enviar oficialmente tropas [para a Ucrânia]”, disse. “Mas nada está excluído.”

▲ O encontro de segunda-feira no Eliseu reuniu 21 líderes de governo e de Estado POOL/AFP via Getty Images

