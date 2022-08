Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi instrumental para afirmar a marca PSD com Francisco Sá Carneiro, esteve moribunda, voltou em força com Aníbal Cavaco Silva, foi salva pelos “cinco mil contos” de Marcelo Rebelo de Sousa, serviu de palco para as guerras intestinas no partido, alimentou a rivalidade entre sociais-democratas e socialistas, foi suspensa, mudou de localidade, de formato e esteve quase para desaparecer mais do que uma vez, embalou Pedro Passos Coelho, virou minimal com Rui Rio e agora deve voltar em força com Luís Montenegro.

O nome de José Mendes Bota, antigo líder do PSD/Algarve, é quase um sinónimo do Pontal, o homem que organizou 14 edições da rentrée social-democrata e a “ressuscitou” três vezes, não esconde a expectativa para a edição deste ano. “O dia 14 é uma oportunidade de ouro para Luís Montenegro mostrar de que massa é feito. Espero que as pessoas voltem a vir ao Pontal. E que, tal como aconteceu em 2010 com Pedro Passos Coelho, que o PSD entre numa fase de grande pujança.”

O novo líder social-democrata tem este domingo o seu primeiro grande teste de afirmação política com o regresso muito aguardado da festa do Pontal a Quarteira. Uma iniciativa que marca também o fim definitivo da era Rui Rio e o início de um novo ciclo. Para desgosto de muitos, quando recuperou o evento como um piquenique de militantes do PSD, o agora ex-presidente social-democrata quis fazer uma espécie de “regresso às origens”; Montenegro tem outras ideias: emular Francisco Sá Carneiro, Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho e fazer do Pontal uma demonstração de força – sua e do partido.

