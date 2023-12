“Um novo modelo de trabalho, que rompe com separações antigas e constitui um processo de reforma da Universidade”. Foi assim que o então ministro da Ciência, Mariano Gago, expressava a essência das parcerias que estava a assinar, em 2006, com o MIT, Carnegie Mellon e Universidade do Texas Austin, naquele que considerava um processo difícil. Em notícias da época, era também o primeiro-ministro José Sócrates que falava de um “ponto de viragem na sociedade portuguesa, pelo que significa de internacionalização e de aposta na ligação entre as universidades e as empresas”.

Nasceram, em 2006, as parcerias entre o Governo português e as três universidades norte-americanas, num esforço de cooperação internacional, com o intuito de dar projeção à ciência e inovação portuguesas, que resultaram nos programas CMU Portugal, MIT Portugal e UT Austin Portugal, em que uma parte do financiamento ficou a cargo da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Essas universidades abriram, assim, as portas para doutoramentos e investigações científicas deste lado do Atlântico.

Cada um foca-se em áreas específicas. A CMU nas tecnologias de informação e comunicação (TIC); o MIT Portugal pretende “desenvolver ideias inovadoras de alto impacto” em questões como a ciência do clima ou as cidades sustentáveis; e o UT Austin Portugal trata de temas como a computação avançada, nanotecnologia, interações espaço-Terra e a física médica, além da componente virada para a inovação tecnológica e empreendedorismo.

