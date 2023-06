Um coro, uma orquestra, um carrilhão de sinos, um festival de barulhos cósmicos. São algumas das metáforas encontradas pela comunidade científica para tentar explicar o “barulho de fundo do Universo” — aquele som que, na verdade, não é bem um som, mas um conjunto de ondas gravitacionais, que é vital para compreender as origens do Universo. Esta quinta-feira, as ondas gravitacionais voltaram às manchetes dos jornais de todo o mundo, depois de um consórcio internacional de cientistas ter anunciado a descoberta de ondas gravitacionais de baixa frequência que se encontram a reverberar pelo Universo — e que terão tido origem em colisões de buracos negros gigantes.

Trata-se de um sinal que não tinha sido, até agora, possível detetar — e que coloca a comunidade científica um passo mais perto de vir a descobrir as ondas gravitacionais eventualmente provocadas pelo Big Bang, que continua a ser a hipótese mais provável para a origem do Universo, mas ainda não totalmente comprovada. Ainda assim, o mistério do Big Bang e dos momentos imediatamente a seguir à explosão primordial que terá dado origem ao Universo ainda continua por resolver, uma vez que, nas palavras do físico português Carlos Fiolhais, esta descoberta permite espreitar a “infância” do Universo, mas não ainda o seu nascimento.

