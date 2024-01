Valter Hugo Mãe não acredita em Deus. De um ponto de vista lógico, a ideia parece-lhe “impossível e disparatada”. É apenas ao abandonar a lógica em detrimento do irracional que o autor de 52 anos deteta uma inquietude, a possível presença de algo superior. Foi neste lado instintivo e primário que mergulhou no processo de escrita de Deus na Escuridão (Porto Editora).

O novo romance, sucessor temático de As Doenças do Brasil e última parte da tetralogia “Irmãos, Ilhas e Ausências“, é o mais espiritual e religioso que já escreveu. Deburçando-se sobre uma família e uma comunidade na remota freguesia do Campanário, na Madeira, é um livro feito de impossibilidades, inquietudes e, sobretudo, uma “oração à humanidade”, como o próprio descreve em conversa com o Observador.

No ano em que se assinalam duas décadas desde a publicação do seu primeiro romance, Valter Hugo Mãe diz continuar a sentir a “urgência” de escrever. “O que não entendo, mas que de algum modo me parece fundamental entender, é exatamente o que me interessa”, explica, ele que sempre achou que ia morrer novo e que, pese embora busque auma “paz possível”, não tem pudores em revelar que lida mal com o passar da idade: “Tenho a trágica impressão de que não tenho muito mais tempo”.

