A ambiguidade de Luís Montenegro em relação ao Chega está a animar os adversários à direita, que veem nas hesitações e contradições do PSD uma oportunidade para, cada um à sua maneira, crescer à custa da família social-democrata. André Ventura explora o desconforto de Luís Montenegro e condiciona a agenda mediática. Rui Rocha tenta seduzir o eleitorado mais liberal, que (também) alimenta o PSD. Nuno Melo procura uma nova vida com discurso contra a relação PSD-Chega, puxando pela ala mais conservadora dos sociais-democratas. Ventura cola-se, Rocha foge e Melo morde. E, já agora, António Costa diverte-se.

Esta semana, aliás, houve novo capítulo do psicodrama em que se transformou a discussão sobre eventuais, futuras e hipotéticas alianças à direita. Depois de uma convenção em que André Ventura decidiu dizer com clareza que só aceitaria apoiar o PSD se integrasse um hipotético governo, o líder do Chega veio pedir uma reunião com Luís Montenegro. “Mal seria se o líder do PSD recusasse reunir-se com o líder do terceiro maior partido português sem qualquer razão aparente”, sugeriu Ventura.

Ora, as declarações do líder do Chega deixaram Montenegro obrigado a responder à mesma questão durante dois dias, a quilómetros de distância, no distrito da Guarda. Na quarta-feira, irritou-se com os jornalistas, recusou entrar em “jogos florais” e disse que não estava a “pensar nem na vida de Costa nem na vida de André Ventura”.

Um dia depois, Luís Montenegro irritou-se a dobrar: “Não pôr isso na agenda de prioridades é uma decisão voluntária, consciente e convicta. Não vou fazer o frete a António Costa e a André Ventura de andar a discutir as minudências da politiquice. Sou muito convicto, muito firme. Podem vir as pressões e as opiniões de onde vierem”.

