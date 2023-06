Uma noite num clube de striptease com figuras fálicas de plástico a abanar em cima de uma bandolete, cocktails cor-de-rosa a entornarem-se desastrosamente por todo o lado e a promessa de que ninguém se vai lembrar muito bem de nada no dia a seguir. A descrição que aqui fazemos pode aproximar-se dos clichés dos filmes de domingo à tarde, mas está longe de ser um reflexo daquilo que é, em 2023, a bitola para as despedidas de solteira e de solteiro (DS), que se transformaram nos últimos anos em “viagens extravagantes de vários dias”, como relata o Business Insider. O fenómeno não se limita aos Estados Unidos da América — está bem presente em Portugal, onde é cada vez mais comum levar a festa até Madrid, Marrocos ou Ibiza.

“De facto, tem-se tornado mais comum as festas serem no estrangeiro em relação ao que se passava há uns anos, sem qualquer tipo de dúvida — e aqui posso falar não só como mulher que vai às despedidas de solteira das amigas, mas também como profissional”, explica ao Observador Rita Abecasis, que fundou a R Concept em 2010, empresa de organização de eventos com uma área dedicada aos casamentos que planeou, entre tantos outros, o casamento de Mariana Patrocínio. Trabalha há 19 anos neste mercado. “As pessoas aproveitam a situação do casamento para organizarem uma viagem de amigos ou para irem para o estrangeiro visitar um sítio onde nunca foram.”

“As despedidas de solteiro e de solteira estão mais caras do que nunca”, afirmava em março o Philadelphia Inquirer. Nos Estados Unidos da América, a despesa média por pessoa numa DS (abreviatura para despedida de solteiro(a)) ronda hoje os 1.200 dólares (cerca de 1.110 euros), de acordo com um estudo citado pelo Business Insider no mesmo mês, que analisou mais 100 mil festas planeadas para 2023. Isto representa uma subida de 40% em apenas 2 anos, embora o problema já existisse em 2019, altura em que o The New York Times dedicou um artigo ao fenómeno citando um outro estudo, que concluiu que um em cada três millenials já se endividou para participar numa DS.

