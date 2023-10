Tornou-se viral uma publicação que mostra alegadas imagens de um caça F-35 a despenhar-se na Carolina do Sul. Vários utilizadores divulgam o vídeo nas redes sociais, alegando que se trata de um acidente real. De facto, houve um acidente relacionado com um avião de combate desta geração. Contudo, o vídeo em questão foi criado digitalmente.

“ÚLTIMA HORA: um grupo de caminhantes captura em vídeo um caça F-35B a despenhar-se perto de Charleston, Carolina do Sul”, lê-se numa das várias publicações disponíveis em redes sociais como Facebook ou X (antigo Twitter).

No dia 18 de setembro, as autoridades norte-americanas recuperaram, de facto, destroços de um caça deste modelo no Condado de Williamsburg, na Carolina do Sul. A informação foi divulgada pelo Exército dos Estados Unidos, na rede social X (antigo Twitter).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023

De acordo com o Exército norte-americano, em causa esteve um acidente, no dia anterior. Os militares pediram ajuda à população para conseguir encontrar o local dos destroços, que acabou por ser identificado no dia seguinte. O piloto conseguiu ejetar-se em segurança.

O vídeo em análise neste fact check começou a circular nas redes sociais pouco depois de estas informações terem sido tornadas públicas. Mas trata-se de imagens criadas digitalmente.

No vídeo, é possível ver-se o nome “@iceman_fox1”. No Instagram, este utilizador publicou uma legenda a explicar que o vídeo foi criado com um “simulador de combate digital”, um jogo gratuito no qual é possível criar e simular cenários de aviação.

À Agência Reuters, fonte oficial da comunicação do Exército dos Estados Unidos garante que, “até à data, não foram divulgadas imagens oficiais do acidente, nem [infomações sobre] o local do mesmo”.

Conclusão

Falso. De facto, houve um acidente com um caça F-35 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e o Exército norte-americano confirmou que encontrou destroços do aparelho. Mas as imagens que circulam nas redes sociais, alegando tratar-se do momento em que o caça se despenha, foram criadas digitalmente, num simulador virtual.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.