É partilhada nas redes sociais uma publicação onde é alegado que o agora Presidente dos Estados Unidos anuncia que o cancro foi curado durante a sua presidência.

Na publicação em causa, um utilizador partilha que “a verdade é que Joe Biden prometeu acabar com o cancro se fosse eleito em 11 de junho de 2019 e foi exactamente isso que fez”, juntamente com um vídeo do chefe de Estado norte-americano, Joe Biden.

Neste texto, é sublinhado, com uma nota de ironia, que “Joe Biden curou o cancro” e que este “é um facto inegável”. No vídeo de enquadramento da publicação, podemos ouvir Biden dizer: “Prometo-vos: se eu for eleito Presidente, vão ver a coisa mais importante que vai mudar a América. Vamos curar o cancro.”

Esta promessa foi, de facto, feita a 11 de junho de 2019, num comício no estado do Iowa, pelo então candidato à presidência norte-americana. Podemos confirmar isto pelas notícias e reportagens feitas na altura, por exemplo, pela CNN Internacional, o site de verificação de factos FactCheck.org e, também, pelo USA Today. No contexto, o candidato Biden falava do filho, BeauBiden, que morreu vítima de um tumor cerebral. Nesta reunião, era feita a promessa de curar esta doença cuja complexidade o Presidente Biden tem mostrado compreender.

Joe Biden venceu as eleições e é, à data, o Presidente dos Estados Unidos. Desde 2019, não há informação de que durante a sua presidência, a cura para o cancro tenha sido encontrada nem que Biden tenha afirmado que a alegada promessa tenha sido cumprida. Já em 2020, especialistas não partilhavam desse otimismo — também revelado por Donald Trump.

Como foi apontado por vários meios de comunicação, esta ideia de que Biden anunciou que foi encontrada a cura para o cancro, durante a sua chefia do governo norte-americano, vem de outra publicação que tem sido partilhada nas redes sociais. Como aponta a agência Reuters, nessa publicação Joe Biden profere: “Disse que ia curar o cancro e eles olharam para mim: “Porquê o cancro? Porque nós podemos. Acabámos com o cancro tal como o conhecemos.” Está afirmação é deste ano, 2023, e foi feita durante o anúncio de novas medidas do governo norte-americano no âmbito de tratamentos na área da saúde mental nos EUA. A declaração foi tirada do contexto.

Ouvindo na íntegra esta declaração de 25 de julho de 2023, tornada pública pela Casa Branca, é possível confirmar que Joe Biden falava numa hipótese. Biden discursava sobre como o acesso a cuidados na área da saúde mental pode ser alargado no sistema de saúde. Citando, o que o chefe de Estado dos EUA diz é: “Uma das coisas que me perguntam sempre é porque é que os americanos perderam a fé, durante algum tempo, em ser capazes de fazer grandes coisas?”, e continua com uma pergunta que lhe é dirigida: “‘Se pudesses fazer qualquer coisa, Joe, o que farias?’ Eu respondi: ‘Curava o cancro.’ E olharam para mim: ‘Porquê o cancro?’. Porque ninguém pensa que podemos. É por isso. E nós podemos, podemos acabar com o cancro tal como o conhecemos.” Podemos ver o vídeo também na página oficial da presidência no YouTube, em que estas mesmas declarações podem ser confirmadas, a partir do minuto 12′. Aqui, é manifestada vontade de curar esta doença que afeta tantas pessoas. Assim, verificamos que Biden falava no campo hipotético, sobre o que faria se pudesse cumprir todas as ambições que tem.

Já a 12 de setembro de 2022, Biden falava sobre a iniciativa “Moonshot”, na Biblioteca e Museu Presidencial John F. Kennedy, em Boston, no estado de Massachusetts. Aí, voltou a falar desse desejo de curar o cancro, como é possível ler na transcrição da Casa Branca: “E acredito que podemos ter a mesma relutância em adiar, o mesmo propósito nacional que servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e competências para acabar com o cancro tal como o conhecemos e até mesmo curar o cancro de uma vez por todas. Dou-vos a minha palavra como um Biden: o Cancer Moonshot é uma das razões pelas quais concorri à presidência”, dizia nesse discurso.

Conclusão

Curar o cancro é uma ambição do governo de Joe Biden. Não há evidências no sentido de que, durante a sua presidência, o cancro tenha sido curado. Curar esta doença foi, de facto, uma promessa eleitoral,na altura em que era candidato à Casa Branca, e há programas de saúde em curso nesse sentido no sistema norte-americano.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.