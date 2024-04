O grafismo é em tudo semelhante ao do jornal Público, pelo que a suposta notícia parece, à primeira vista, credível. No título, que acompanha a imagem de uma Mariana Mortágua sorridente, lê-se uma ideia polémica: “Mortágua apela imigrantes a voltarem para a sua terra [sic], porque ‘Portugal é um país xenófobo'”.

Há alguns detalhes que denunciam, desde logo, que a imagem será manipulada: quando se abre uma notícia no site do Público, entre o título e o texto aparecem elementos que não estão presentes nesta imagem, como a entrada do texto — o pequeno resumo inicial que encabeça todos os artigos jornalísticos –, a assinatura do jornalista que escreveu a peça, a data e a hora da publicação. Ora, nenhum destes elementos se encontra nesta imagem.

Além disso, pesquisando no site do Público, mas também nos sites de outros jornais generalistas portugueses, não há qualquer sinal de que Mortágua alguma vez tenha “apelado” a um regresso dos imigrantes aos seus países de origem. A afirmação, que seria de estranhar tendo em conta a política de acolhimento aos imigrantes que o Bloco de Esquerda, partido liderado por Mortágua, defende, é desmentida ao Observador por fonte oficial do partido: “Mariana Mortágua nunca proferiu tal afirmação.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não é, de resto, a primeira vez que o grafismo do Público e de outros jornais são usados para dar uma aparência de credibilidade a fake news. Neste texto, o jornal explicava como, noutros casos, contas associadas ao partido Chega “clonavam” o grafismo do Público para espalhar informação falsa.

Há, no entanto, uma parte da informação que é verdadeira, apesar de a suposta notícia ser falsa: Mariana Mortágua já defendeu, no passado, que Portugal é um país xenófobo e racista. Numa entrevista ao Diário de Notícias, publicada a 1 de setembro de 2017, a então deputada do Bloco de Esquerda (que ascendeu em 2023 ao cargo de coordenadora nacional) era questionada sobre se Portugal é um país xenófobo e racista e respondia assim: “Portugal é xenófobo e racista, embora goste de viver na ilusão e na narrativa de que não o é, ou de que o é de forma mais suave que noutros países, coisa que não me parece sequer que seja verdade — pode ser uma xenofobia ou racismo mais velado ou menos orgulhosamente exibido —, mas a verdade é que está lá, da violência policial aos guetos, à falta de representação e representatividade de uma série de comunidades que existem, existem há muitos anos e são muito importantes em Portugal. E portanto que é xenofobia racista não há nenhumas dúvidas”.

Conclusão

A publicação tem por base uma adulteração do site do Público, usando uma imagem manipulada com base no grafismo do jornal para dar credibilidade a uma notícia que, na verdade, nunca existiu. Mariana Mortágua também nunca apelou aos imigrantes que voltassem para a sua “terra”, embora seja verdade que chegou a dizer, em 2017, que Portugal é xenófobo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.