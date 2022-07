A agressão de um padre está a ser partilhada nas redes sociais como tendo acontecido em França. No vídeo é possível ver um homem a invadir a celebração de uma missa, a dirigir-se ao padre, agride-o com uma pancada na cabeça que acaba por fazer cair a máscara cirúrgica da cara e, antes de abandonar o local, o homem ainda rouba o missal e outros objetos do altar. O padre não tem reação.

O episódio está a ser divulgado com o texto: “Um padre foi agredido enquanto celebrava a missa na França. O padre, que já é idoso, chega a ter a máscara tirada do rosto com o soco na cabeça. O agressor, que está com uma faca, sai levando o Missal.” Mas o registo não é recente, nem aconteceu em França.

O vídeo original foi gravado na Guiana, em 2020. Foi neste país da América do Sul que um homem com problemas mentais, segundo divulgou a imprensa local na altura, invadiu uma missa e agrediu um padre. O homem acabou por ser detido.

Na altura, sites ligados à Igreja Católica contaram a história: o caso aconteceu na Catedral da Imaculada Conceição, em Georgetown, na Guiana, a 7 de novembro de 2020 . A página de Facebook “Catholic Media Guyana” estava a transmitir a celebração em direto (a agressão acontece ao minuto 23:30).

Esta não é a primeira vez que o vídeo é partilhado de forma descontextualizada. Em novembro de 2020, o jornal espanhol El País dá conta de que o caso está a ser divulgado como se tivesse acontecido nas ilhas Canárias, associando-o à imigração ilegal no arquipélago.

Conclusão

O vídeo que mostra um homem a agredir um padre durante uma missa é verdadeiro, mas não aconteceu em França. O episódio passou-se em Georgetown, na Guiana, quando um homem com problemas mentais agrediu um padre e roubou alguns objetos do altar. A agressão ficou gravada porque a missa estava a ser transmitida pelo Facebook.

