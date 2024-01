Circulam nas redes sociais várias publicações que alegam que o Papa Francisco passou as celebrações de Ano Novo num suposto espaço de diversão noturna que existe nas catacumbas do Vaticano.

As diferentes publicações exibem uma série de imagens onde, aparentemente, é possível ver o Papa Francisco num espaço que parece ser uma discoteca. Em algumas imagens, o Papa surge rodeado de jovens com garrafas e copos de bebidas alcoólicas na mão; noutras surge a tirar fotografias com jovens do sexo feminino; e numa delas aparece mesmo a beijar uma mulher nos lábios.

“Ano Novo em Bergoglio! A Ilha dos Prazeres. O que há por baixo do Vaticano além das catacumbas e da biblioteca com mais de 3km”, lê-se numa das publicações vistas pelo Observador, que contava já com mais de 2 mil partilhas.

Trata-se, contudo, de uma publicação falsa: em causa estão imagens manipuladas.

Em primeiro lugar, há logo um dado que salta à vista: embora a publicação pareça alegar que estas imagens ilustram uma suposta festa de Ano Novo no Vaticano, as imagens padecem de uma flagrante falta de coerência. As roupas do Papa não são iguais em todas; Bergoglio surge de óculos em algumas imagens e sem óculos noutras; além de que as imagens parecem ter como base fotografias do Papa tiradas em momentos diferentes da sua história, já que em algumas Francisco parece manifestamente mais velho do que noutras.

Uma pesquisa por estas fotografias na internet conduz rapidamente a uma publicação que surgiu no dia 1 de janeiro numa página de Instagram que dá pelo nome “Hard A.I Images”, com a legenda “Partying with Pope Francis on New Year’s Eve”, ou seja, “em festa com o Papa Francisco na véspera de Ano Novo”.

Trata-se de uma página que se dedica à compilação de imagens hiper-realistas geradas por Inteligência Artificial e inclui largas centenas de imagens do mesmo estilo. O Papa Francisco é um tópico comum, como mostram, por exemplo, estas outras imagens onde surge Bergoglio como DJ em frente a uma mesa de mistura.

A página de Instagram está, por sua vez, associada a uma comunidade na rede social Reddit, com o nome “r/hardaiimages“, que é uma das mais frequentadas daquela rede. Essa comunidade é, de resto, a principal fonte que alimenta a página de Instagram. Ali, milhares de utilizadores partilham imagens que eles próprios geram através de ferramentas de Inteligência Artificial — e o utilizador que controla essa comunidade dedica-se a escolher as que considera melhores para publicar na página de Instagram.

A publicação que toma as imagens por verdadeiras não está a circular apenas em Portugal, sendo possível encontrar exemplos dessa mesma alegação em contas em língua inglesa que propagam todo o tipo de teorias da conspiração, incluindo, por exemplo, a teoria QAnon (que alega a existência de uma rede secreta globalista e pedófila que controla o mundo nos bastidores) ou a tese de que a ida à Lua foi filmada em Hollywood. Nota-se também uma preponderância desta publicação em contas pró-Trump, mais conservadoras e anti-Papa Francisco.

A capacidade das ferramentas de Inteligência Artificial generativa para gerar imagens hiper-realistas tem sido uma das mais recentes preocupações no universo digital, sobretudo em casos em que imagens manipuladas são usadas para chantagear alguém. O Observador tem escrito extensamente sobre este fenómeno: pode consultar alguns artigos úteis para o compreender aqui, aqui ou aqui.

As imagens do Papa Francisco têm, além disso, uma característica que as denuncia. Olhe atentamente para elas e preste especial atenção às mãos das pessoas: verá que encontrará todo o tipo de deformações, incluindo mãos com menos ou mais dedos do que o normal, mãos mal desenhadas, e por aí fora. A Enciclopédia Britannica tem um extenso artigo que ajuda a perceber porque é que as ferramentas de Inteligência Artificial têm tanta dificuldade em criar mãos.

Conclusão

A publicação que mostra, alegadamente, o Papa Francisco numa festa de Ano Novo é falsa. Em causa estão imagens geradas por Inteligência Artificial, que podem ser encontradas precisamente numa página de Instagram que recolhe imagens criadas com recurso a ferramentas de IA.

