Uma publicação no passado dia 4 de fevereiro, no Instagram, refere que alguns hipermercados nos Estados Unidos estarão a vender packs de mantimentos para enfrentar as calamidades que irão ocorrer em 2024. Várias imagens, com legendas em português, misturam séries e filmes que falam sobre cenários apocalípticos associados a vários produtos com o nome “refeições de emergência”. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Quando olhamos novamente para a publicação, não se percebe onde é que o autor foi buscar o vídeo que vemos. Nem sequer existe uma referência a uma fonte, artigo, reportagem credíveis que possa confirmar o que é ali defendido. Numa pesquisa na internet, percebe-se que estes packs de comida para situações de emergência, ou, neste caso, de calamidades, já são vendidos há vários anos nos Estados Unidos. Por exemplo, a cadeia de supermercados Costco já vende este tipo de produtos há muito tempo. Quando se olha para a secção desse site oficial daquele supermercado, vê-se que existem críticas ao produto, pelo menos, desde 2021. Ou seja, o produto não foi posto à venda agora.

Por outro lado, outros fact checkers norte-americanos verificaram publicações semelhantes à que o Observador verificou. O USA Today garante que esses packs, ou kits, são vendidos pelo menos desde 2008.

Consultando os arquivos da Costco, é possível também ver estes produtos à venda desde 2012. Em 2017, por exemplo, os packs foram vendidos entre os mil e os seis mil euros. Não existe nenhuma notícia atual que confirme que estão a ser vendidos packs deste género noutras cadeiras de supermercados nos Estados Unidos relacionados com alguma calamidade que esteja prestes a assolar o país.

Conclusão

Não é verdade que os supermercados nos Estados Unidos tenham começado, só recentemente, a vender kits de calamidade. A marca de hipermercados Costco, por exemplo, já vendeu noutros anos este tipo de produtos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

