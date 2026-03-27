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Mudança da Hora Quatro respostas sobre a mudança para o horário de verão UE encomendou dois estudos diferentes para voltar a avaliar o possível impacto da adoção de um fuso horário único — sem alterações em março e outubro. Decisão pode ainda ser tomada em 2026.

Congresso do PS PS dividido sobre até onde romper com o PSD PS chega a Viseu com uma tensão interna que já não cabe dentro do partido. Carneiro aguarda por PSD até ao fim, mas vários socialistas já pedem "autonomia" e a afirmação de um caminho alternativo.

Crime Como Cédric fugiu de França e escondeu corpos em Bragança O ex-polícia Cédric é o principal suspeito de ter raptado a atual e a ex-companheira em França. Terá conduzido as mulheres até Portugal, onde as matou. Acabou detido pela GNR.

Extremismo Marcha pela Vida. Autoridades atentas a anarquistas O alerta da Europol é antigo. Na versão preliminar, o RASI destacou a presença dos movimentos anarquistas em Portugal. Que extremismo é este que estará na origem de uma tentativa de ataque em Lisboa?

REN Gás é importante. "Não podemos viver só de renováveis" Presidente da REN diz que gás natural é "fundamental" na segurança energética", mesmo com muita energia renovável. Crise atual é pior que a da Ucrânia e não há vencedores. "Somos todos vencidos".

Mercados Financeiros Tarifas e, agora, guerra. Tweets de Trump levantam suspeitas Houve movimentações suspeitas nos mercados financeiros minutos antes do anúncio de Trump sobre o Irão. Já tinha acontecido o mesmo quando o Presidente dos EUA comunicou "pausa de 90 dias" nas tarifas.

Obituário A vida do Espírito Santo que não perdoou a Ricardo Salgado A revolução obrigou-o ir estudar para a Bélgica, sambou na sua juventude no Rio de Janeiro e regressou a Lisboa para ser banqueiro. A batalha com Ricardo Salgado marcou os últimos 15 anos da sua vida.

Opinião

Rui Ramos O lado da violência Ninguém disparou contra Kamala Harris. Ninguém regou com gasolina manifestantes do clima. A violência vem sempre do mesmo lado.

Jorge Fernandes Quem controla o árbitro, controla o jogo No actual contexto parlamentar, em que ora é necessário negociar com o PS ora com o Chega, Montenegro quer garantir que o TC não funciona como agente de veto contra leis que arrancará a ferros.

Helena Garrido Ormuz a testar os limites das economias A imunidade das economias às sucessivas crises nesta segunda década do século XXI enfrenta um sério teste na guerra com o Irão. Mesmo que esteja a acabar.

João Marques de Almeida As eleições municipais em França Entre a “causa palestiniana” e as “Gazas” da aliança “gauche-islamiste”, e o “choque de civilizações” do Rassemblement National, tudo pode correr muito mal em França. É o que mostraram estas eleições.