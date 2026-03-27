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“A Vanessa fez anos esta semana e decidiu celebrar a longevidade.” A mensagem chegou-me da nossa host das Manhãs 360 Maria João Simões, agora, também anfitriã de uma conversa diária sobre mitos e factos sobre saúde, que estreámos recentemente na Rádio Observador. O aniversário de Vanessa Mendes serviu de mote à “nossa doutora” para falar sobre “Chegar aos 100… mas em forma: irreal ou uma possibilidade”.
Vanessa Mendes é médica, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF e agora está de segunda a sexta na Rádio Observador, às 06h50, e claro, também a qualquer hora em podcast. A ideia para este novo podcast, chamado “Tratar da Saúde”, partiu da necessidade de falar de saúde como quem fala com um velho amigo ao telefone. Com 20 episódios gravados, Maria João Simões e Vanessa Mendes estão a cimentar uma grande e irresistível cumplicidade, que no final nos deixa mais alerta e informados sobre saúde.
Em cada episódio, a pergunta de partida tem por base a ideia: o que é que eu preciso mesmo de saber sobre isto? A proposta é clara: desmontar “palavrões” médicos e dar aos ouvintes explicações que cabem no caminho até ao trabalho, na pausa do café ou naquele intervalo em que o telemóvel é o melhor amigo. Quando a conversa se desvia para termos demasiadamente técnicos, a Maria João olha para a Vanessa com aquele sorriso, que enche a rádio, sinal discreto para “descomplicar”.
Uma dessas conversas recentes começa numa queixa muito familiar: “Durmo… mas acordo cansado. O que se passa durante o sono?”. Confesso, ouvi esse episódio com particular atenção. Entre outros conselhos práticos, Vanessa Mendes recomenda desligar os ecrãs bem antes de dormir. Sim, largar o telemóvel e não ficar na cama a fazer scroll. Mas há mais, como, por exemplo, os riscos dos “consultórios” digitais: “Dr. Google e ChatGPT: ajuda ou risco para a saúde?”. Nesta conversa reconhece-se o lado útil da tecnologia, mas fica o alerta para os perigos de transformar pesquisas online em diagnósticos caseiros. A regra de ouro, repetida em antena, é simples: informação ajuda, substituição do médico não. E fica mais uma sugestão, que vai ao encontro de uma dúvida antiga:“As mulheres vivem mais mas… será que vivem melhor?”. Maria João Simões e Vanessa Mendes falam de menopausa, coração, saúde mental e qualidade de vida. Aqui, não há tabus, apenas esclarecimento neste novo podcast, Tratar da Saúde.
PS: Este fim de semana entramos na hora de verão. Um tema que suscita discussões acesas e que está longe de ser consensual.
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