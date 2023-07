Não escrevo esse texto com um viés acadêmico, nem venho falar de economia ou de política internacional. Esse é um simples texto sobre ter passado uma semana entre trabalho e turismo na França e, na sequência, uma semana entre trabalho e turismo em Portugal. E sobre ter constatado aquilo que eu já sabia — mas que não parece ser óbvio, sobretudo para os próprios portugueses.

Portugal é melhor do que a França. Não estou falando das políticas públicas, nem de questões eleitorais ou financeiras. Estou falando sobre simplesmente estar a passeio (já que para viver os salários, benefícios e políticas públicas são fundamentais). Mas o fato é que quando a matéria é estar a passeio, é melhor estar em Portugal do que estou estar na França. E aqui vão algumas justificativas inusitadas — além do evidente céu azul, da cordialidade e do sabor da comida — para isso.

Os portugueses não servem doses pequenas nos restaurantes: todos sabemos que a França é um país mais caro que Portugal. Mas pagar caro por um prato que mal alimenta uma pessoa sozinha segue sendo algo que me incomoda. Em Portugal um prato nunca é mal servido. E frequentemente ainda dá para duas pessoas. As pessoas não cheiram tão mal no transporte público: é verão e, de fato, é difícil que um autocarro cheire bem no final do dia. Mas a diferença de cheiro do transporte público francês para o português é realmente significativa. Os portugueses sorriem ao ver um bebê: pela primeira vez viajei sendo mãe. Na França, um sorriso ou outro — e frequentemente um ar de incômodo com o espaço tomado pelo carrinho em todo e qualquer ambiente. Em Portugal, em 90% dos casos as pessoas sorriem ao bebê, brincam, perguntam seu nome. Em Portugal sinto que o bebê é bem vindo. O respeito pela faixa de pedestres: algo que nunca havia imaginado aconteceu. Tinha medo de atravessar a rua na faixa de pedestres em Paris. Frequentemente o comportamento dos motoristas me lembrou o de São Paulo: entre a pressa e a indiferença, simplesmente não paravam o carro para a travessia. Em Portugal me sinto bem mais segura para andar na rua do que na França. O aeroporto: todos sabemos que o aeroporto de Lisboa está absolutamente sobrecarregado. Mas comparado com o aeroporto de Orly, o serviço ainda é bem melhor. Desde a cordialidade no check in, passando pelo comportamento no detector de metal e chegando até o embarque, a probabilidade de nos chatearmos é muitíssimo menor em Portugal. Vinhos e queijos: os franceses sempre souberam vender sua imagem como a dos melhores do mundo em uma série de assuntos. Mas o fato é que os vinhos e queijos portugueses não deixam nada a desejar em relação aos franceses — e custam muito menos.

Não, Portugal não é melhor do que a França em tudo. Mas é melhor em uma série de assuntos — e se fala pouco sobre isso. A imagem endeusada de um país e a imagem subvalorizada de outro colaboram para esse cenário. Mas é fato: em muita coisa Portugal é melhor do que França. E é preciso falar sobre isso.

