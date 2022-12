Celebramos em 2022 o quinquagésimo aniversário de Novas Cartas Portuguesas, um marco fundamental na história da nossa literatura. Partindo de Cartas Portuguesas, talvez escritas por uma freira de nome Mariana Alcoforado, as escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta desafiaram as formalidades literárias do seu tempo, subvertendo a noção de autoria com uma obra escrita a três mãos e desconstruindo a noção de género literário com um conjunto de textos de natureza muito diversa.

Mas foi em termos políticos que o livro teve maior impacto uma vez que procurou dar voz às mulheres e fê-lo com um tal excesso linguístico e performativo que despertou a atenção do regime, levando à abertura de um processo judicial por terem publicado um livro de “conteúdo insanavelmente pornográfico e atentatório da moral pública”. Nesta acusação, encontramos o elemento que animava o espírito das autoras e que consistia na exploração literária do corpo: o sexo, o desejo, o prazer, mas também a maternidade e a fragilidade física. “Ouve minha irmã: o corpo. Que só o corpo nos leva até aos outros e as palavras.”

Era a partir deste corpo, numa reivindicação que se pretendia universal, que as autoras sentiam a clausura – uma clausura que condicionava e determinava os papéis sociais que podiam desempenhar. Não espanta, por isso, que, ao escrever sobre a mulher em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir tenha começado pela biologia. “Que é uma mulher?”, perguntava a filósofa francesa. A mulher é um corpo, mas era preciso cortar o elo que ligava esse corpo biológico às expectativas sociais tradicionalmente associadas a esse corpo. Essa libertação corresponderia a uma verdadeira revolução, como dizem as autoras das Novas Cartas:

Quando o burguês se revolta contra o rei, ou quando o colono se revolta contra o império, é apenas um chefe ou um governo que eles atacam, tudo o resto fica intacto, os seus negócios, as suas propriedades, as suas famílias, os seus lugares entre amigos e conhecidos, os seus prazeres. Se a mulher se revolta contra o homem nada fica intacto.

