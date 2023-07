O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está em Portugal a convite do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Durante a estadia, será, ou já foi, recebido oficialmente em Belém, na Assembleia da República e na Câmara de Lisboa. Parece que haverá, ou houve, um jantar no Palácio da Cidadela dedicado, cito, à “honra” do indivíduo, com a participação do primeiro-ministro daqui.

O sr. Díaz-Canel não é uma pessoa honrada. É o chefe em funções de um regime sanguinário, que há sessenta e tal anos mata, prende e tortura os seus “cidadãos”, de facto cobaias de mais uma experiência de “socialismo real”. Para todos os efeitos, o sr. Díaz-Camel é um criminoso, que carrega sem arrependimento ou vergonha o lastro dos fuzilamentos, dos campos de “reeducação”, do sofrimento de dissidentes políticos, homossexuais e crentes religiosos. Os que escaparam aos extremos do horror, e não ascenderam às cúpulas do Partido Comunista ou fugiram para Miami, vivem no moderado horror da miséria, entre as ruínas dos edifícios espanhóis, mutações de Chevrolets, salários de 40 dólares, censura e lojas vazias. A rumba e o rum e o sol não compensam o resto.

Os promotores da visita do sr. Díaz-Canel também não se distinguem pela honradez. É verdade que o prof. Marcelo prestou vassalagem a Fidel logo no início do seu primeiro mandato. E que o actual PS integra as hordas de transtornados que estampam na t-shirt e no coração a carranca do “Che”, um renomado psicopata. E que, numa decisão cúmplice com a propaganda de Havana, o ministério da Saúde acaba de anunciar a importação de 300 “médicos” cubanos, de facto escravos sem experiência, conhecimentos ou utilidade. E que, em matéria de veneração protocolar de comunistas, Portugal inaugurou recentemente uma tradição que, suspeitava-se, não terminaria com o célebre Lula da Silva.

