É inconcebível um pai dar Graças a Deus pela morte imediata da sua filha, assassinada a tiro. Mas percebemo-lo quando a alternativa é um mar de sofrimento impossível de significar: a violação colectiva, a tortura, e por fim a morte. Infelizmente, este pai, que do fundo da sua desolação arranca forças para a prece, está certo. Quem viu as imagens das mulheres mortas, pouco mais do que miúdas, depois de espancadas e violadas, o sangue entre as pernas, nuas para o vídeo, como se um corpo não tivesse nome, fosse pernas-braços-nádegas, carne sem pai nem mãe, nem coração nem planos nem sonhos.

Esta é uma atrocidade entre milhares da mais escabrosa carnificina feita para ser vista e amplificada em cada visualização.

Falo, como toda a gente fala, porque neste momento nada mais há a falar, do ataque do grupo terrorista Hamas sobre os civis israelitas. Civis são pessoas como nós, nas nossas casas, a caminho do café, a falar com os miúdos que foram a mais um festival ouvir sabe-se lá quem.

