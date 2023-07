Houve um ponto muito relevante e outro curioso nas reações em Portugal ao resultado das eleições em Espanha. O primeiro foi que a maioria dos analistas passou a olhar para a política em termos de confronto entre dois blocos, as direitas contra as esquerdas, ou as esquerdas contra as direitas. Já quase ninguém acha relevante saber qual foi o partido mais votado. Desde que não haja maiorias absolutas de um só partido, só interessa saber se há uma maioria de direita ou de esquerda.

Em Portugal e em Espanha, também já ninguém acredita em entendimentos entre os partidos que estão mais ou centro, centro direita e centro esquerda, e muito menos em blocos centrais. Os blocos agora só existem à esquerda ou à direita.

Este novo entendimento da política partidária vai inevitavelmente causar uma maior radicalização da política. Resta saber se o momento da radicalização será seguido pelo momento da moderação. Dito de outro modo, as campanhas eleitorais e a formação de coligações são os momentos radicais, em que os partidos mais extremistas radicalizam os mais moderados.

