1 Identity Politics

O termo identity politics terá sido usado pela primeira vez no manifesto do Combahee River Collective, de 1977, e deve ser entendido como uma reação ao movimento dos direitos civis, que marcou a política norte-americana nos anos 50 e 60 do século XX. Este movimento, simbolizado pela figura de Martin Luther King Jr., lutou pela abolição da segregação e discriminação legal nos Estados Unidos e pela reivindicação de iguais direitos civis, tendo culminado com a aprovação do Civil Rights Act, de 1964.

Em sentido contrário, a ideia de política identitária é estabelecida com o argumento de que direitos iguais legalmente estabelecidos não garantem uma condição de igualdade e justiça. Isto acontece porque alguns indivíduos, gozando de uma identidade que os coloca em grupos socialmente oprimidos, nunca conseguirão usufruir de condições de igualdade. O princípio liberal do indivíduo como detentor de direitos iguais garantidos pela lei, diz o argumento, não seria capaz de garantir uma cidadania plena a certos grupos sociais, na medida em que, por se ser mulher, gay, negro, latino-americano ou muçulmano, se estará sempre em situação de marginalidade.

Por essa razão, torna-se necessário um novo posicionamento: a reivindicação de uma política que considere essa identidade. Só políticas identitárias se traduzirão em medidas capazes de garantir um gozo efetivo da cidadania por parte daqueles que pertencem a grupos oprimidos – sendo as mais populares dessas medidas as de affirmative action ou discriminação positiva.

