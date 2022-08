Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Angola e Brasil estão à beira de eleições. Deveria ser um momento normal e natural em países que vivem em democracias consolidadas. Mas, pelas notícias e discursos que nos vão chegando, o momento nestes dois países é de angústia pelo que pode acontecer nas horas e dias seguintes à contagem dos votos.

Bem sei que por estes dias só as notícias vindas do Leste da Europa e da Ásia dominam a nossa atenção, mas as eleições desta semana em Angola e as do Brasil em outubro podem ter efeitos muito mais diretos e imediatos na nossa vida quotidiana do que a guerra na Ucrânia ou o braço de ferro no mar da China.

Estima-se que residam em Portugal cerca de meio milhão de brasileiros e outras tantas centenas de milhares de angolanos. Para além das relações Estado a Estado, estamos unidos a estes dois países por laços familiares, afetivos e económicos que nos devem fazer encarar estas eleições como se fossem também um pouco nossas.

Milhares de angolanos de várias origens e religiões juntaram-se este fim-de-semana em Luanda a implorar um desfecho pacífico depois de conhecidos os resultados eleitorais. Pela primeira vez depois do fim da guerra civil, estamos perante umas eleições que podem retirar o MPLA do poder. Devia ser um momento de festa e de esperança, não tanto pelo resultado, mas porque o equilíbrio de forças entre Unita e MPLA aparenta ser um sinal de amadurecimento da democracia e, portanto, uma porta aberta para um maior e mais rápido desenvolvimento de um dos maiores e mais ricos países de África. As notícias de que estas eleições podem ditar o fim da paz no país são chocantes e mostram uma realidade política totalmente antagónica à vontade expressa do povo.

