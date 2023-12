Quer agendar uma ida às Finanças mas mandam-no para uma cidade distante? Escreva à mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria que por sua vez escreverá à Autoridade Tributária que logo no cumprimento da lei o atenderá.

Precisa de ir a uma urgência pediátrica no SNS mas esta está fechada? Telefone à mãe das gémeas, sejam elas luso-brasileiras (ou brasileiro-lusas que nisto da composição de palavras também deve haver lugar para a reciprocidade!) e, no cumprimento dos regulamentos , verá não só a urgência abrir como funcionar com o número de profissionais previstos na lei.

Telefonou para a esquadra e disseram-lhe que não podem sair da esquadra porque ou não têm agentes ou as viaturas estão avariadas ou ambas as coisas? Mande um mail às gémeas que de tão faladas em Portugal já devem estar ao corrente do que se passa nesta pátria e elas podem gravar uma mensagem destinada ao director da PSP (ao ministro da Administração Interna por agora é melhor não dizer nada que ele mesmo já anda gémeo de si: uns dias é ministro noutros candidato à liderança do PS)…

