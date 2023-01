Hoje, 8 de Janeiro de 2023, volto a dar Aconselhamento Familiar. Aconselhamento Familiar é o nome que na Igreja da Lapa damos ao tempo em que os casais reflectem sobre como viver o casamento de Bíblia aberta. É uma prática que a pandemia interrompeu mas que finalmente retomamos. Eu e a Ana Rute, a minha mulher, damos o melhor do que somos, sabemos e sentimos a toda a Igreja, conscientes de que não há nada tão sensacional e sensível como ser uma família.

Para quem, como eu, é entrado nos seus quarenta anos, é bem provável que tenha crescido com filmes, livros e discos que olhavam para a família com suspeita. Seriam os valores da família uma das grandes causas de hipocrisia social e amordaçamento das almas mais autênticas, feitas para muito mais do que votos matrimoniais ou outros princípios que seriam mais burgueses do que sinceros. Resumindo muito, a crítica era que a família era uma fraude.

Curiosamente, vieram tempos que, ao invés de obliterar a família, quiseram alargá-la. Hoje mais do que sentirmos a lâmina afiada da crítica aos valores da família, vemo-los esticados potencialmente ao absurdo, assegurando-nos que a família é do tamanho da nossa imaginação. Logo, para mentes mais fechadas como a minha, defender a família de pouco servirá se não esclarecermos de que tipo de família estamos a falar. Tendo em conta a minha obsessão por medir o mundo a partir da palavra divina que considero a Bíblia ser, os conselhos familiares que tenho são os que nela encontro.

Não existe nenhuma parte das Escrituras que funcione propriamente como terapia para casais. Apesar de também ser possível dizer o contrário: que parte das Escrituras é que, em último grau, não pode ser terapia para casais? Se nos lembrarmos que os cristãos acreditam que a melhor amizade que Deus tem com as pessoas vem em forma de uma metáfora matrimonial, fica praticamente tudo dito. Não é por acaso que o Apocalipse termina de um modo razoavelmente erótico: “O Espírito e a noiva [a figura da Igreja] dizem: Vem!” (Apocalipse 22:17). O tom final da revelação cristã é: alguém despache este casamento que os noivos têm coisas para fazer.

