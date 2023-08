O estudo ao longo da vida pode “queimar-te” o cérebro se não tiveres alguns cuidados, mas pode, igualmente, ser um revigorante poderoso para conseguires ultrapassar mal-estares temporários e a proximidade a burnouts. Os piores problemas surgem na juventude universitária porque não aprendeste ainda a gerir-te (e depois de surgirem vão continuando pela vida fora). Mais à frente, e com a continuidade do ciclo de vida, o estudo pode tornar-se um bálsamo para a tua própria organização, para o teu life balance (não worklife balance porque o trabalho não é senão parte da vida), para a tua forma de olhar o mundo e a vida e para promoveres o teu permanente crescimento. Queres saber como? Vem daí:

Se a velocidade das mudanças é rápida e a necessidade da tua saúde mental uma constante, a aprendizagem ao longo da vida emerge como uma abordagem revolucionária para te protegeres e melhorares o teu bem-estar mental. Não se trata apenas de acumulares conhecimento; trata-se de nutrires uma mente mais resiliente, promoveres conexões significativas (network) e abraçares journeys de autodescoberta que se estendem por toda a tua vida.

Não imponhas, pois, limites à tua grandiosidade. Sobretudo quando andas preocupado em adequares-te a tudo o que são “conceitos” que pululam pelas redes sociais e pelas bocas do mundo sem saberes os quês e porquês das coisas. Investires em ti é valorizares a tua existência e preservares a tua saúde mental.

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente.

