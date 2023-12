Caro mundo,

Não seja cruel com aqueles que representam a versão humana do bem.

Puna as más ações, porque não é possível entregar a todos um mesmo presente. Recompense na medida da recompensa humana, puna na medida da punição humana.

Respeite os valores humanos, saiba que existem direitos e deveres, respeite-os e cumpra-os. Só tenha em conta o seu incumprimento quando se tratar de algum destino cruel de uma grande parte da humanidade a evitar.

Respeite o valor humano e o valor de todas as outras espécies. Não imponha o veganismo, não obrigue o vegetarianismo nem morra por comer demasiada carne.

Não se esqueça que o dinheiro traz felicidade social e física. O dinheiro não é, em si, a felicidade moral, mas as pessoas pobres precisam dele para sobreviver e as ricas precisam dele para manter a sua posição.

Construa-se sexualmente, que é o seu direito e é o que lhe vai acontecer ao longo da sua vida. No entanto, não condene quem é heterossexual, homossexual, bissexual, transexual ou outra forma de orientação sexual. Castigue quem desrespeita a vontade e a escolha de ser, mas não castigue quem simplesmente é e não castiga ninguém.

[Isto para o ponto acima, e igualmente para outros pontos] Antes de construir rótulos, pense se eles têm validade científica, se tem argumentos para se justificar. Senão, não se admire que os outros o critiquem, porque está a impor algo (o que já é negativo!) sem ter uma base argumentativa.

Cada ser humano tem as suas atrações e aversões, gostos e desgostos são normais na vida das pessoas. No entanto, nunca se esqueça de tratar de forma justa qualquer indivíduo, independentemente da sua etnia (e não raça), do seu sexo, da sua nacionalidade ou de qualquer outro elemento identificativo.

Atente na cultura e educação. São estes os passos de um futuro.

A beleza e a aptidão física são duas formas de saber e de arte, respeite-os, mas nunca os sobreponha à inteligência concetual, à inteligência emocional e à inteligência moral. Cada um destes saberes deverá ter a mesma validade para o aprender-a-ser humano.

Escreva, cante, dance, jogue, leia, faça o que o deixa feliz. A felicidade – e não a aproveitação por interesse – é um dos maiores valores a prezar. Ao lado dela, existe o amor.

Pense algo antes de agir, mas não se impeça de agir.

Não se ache sabichão nem se impeça de argumentar. A presunção e a vitimização constantes são dois males igualmente nefastos.

Não se esqueça de arranjar sempre uma boa dose de ego e de altruísmo.

E, por favor, tenha em atenção que é um mundo: um mundo de cor, sensações e vivências. Todas as suas partes são diferentes e não existe um grau de diferença que indique uma forma menor de respeito. Respeite, embora não concordando. Critique fundamentadamente, visto que tal não é desrespeito. Respeite.

Sem mais assunto, mas sempre com assunto,

Leonardo Camargo Ferreira,

e todos que subscrevam,

e todos que leiam.

Iniciada a 08/09/2018 e intemporal.