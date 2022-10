As empresas portuguesas têm enfrentado recessões sucessivas, algumas delas prolongadas e profundas. Nos últimos 20 anos, um em cada quatro foi de crise. O período desde a crise financeira internacional de 2008/2009 foi de grande instabilidade. Mas, desde o ano 2020, iniciado com a crise provocada pela pandemia Covid-19, a evolução do PIB assemelhou-se a uma montanha russa. Em termos homólogos, o PIB variou entre uma queda de -17,8% no 1º trimestre de 2020 e um crescimento de 17% no 2º trimestre de 2021. Em termos anuais, a taxa de crescimento do PIB real variou entre um mínimo de -8,3%, em 2020, e a previsão de 6,7% para 2022 (Banco de Portugal). Em 2023, teremos um ano de estagnação, com a taxa de crescimento do PIB a cair para 1,3% (1,2% nas previsões do Conselho de Finanças Públicas). A gestão das empresas, neste contexto de fortes oscilações nos níveis de atividade económica, enfrenta enormes e novos desafios. Desafios muito diferentes dos que se colocavam às empresas no ambiente macroeconómico mais estável nas décadas de 1980 e de 1990.

Usando os dados da Datação dos Ciclos da Economia Portuguesa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estabelecida pelo comité presidido por Ricardo Reis, professor na London School of Economics, podemos ver na figura que, entre 1980 e 2002, apenas se registaram duas recessões breves e pouco profundas. Neste período, as empresas enfrentavam as crises como eventos esporádicos e de curta duração, a que se seguiam longos períodos de expansão económica. Um ambiente económico caracterizado por crises curtas e longos períodos de crescimento económico é mais favorável ao investimento empresarial.

De facto, a estabilidade é essencial para planear e executar investimentos. Num ambiente muito volátil é mais difícil fazer previsões sobre a sua rentabilidade. Esta é a realidade que os empresários portugueses têm enfrentado nos anos 2000 e que tem prejudicado o investimento e, por essa via, o crescimento das empresas e da economia. O ano de 2023 vai ser mais uma prova de fogo à resiliência e capacidade de gestão dos empresários portugueses.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.