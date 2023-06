Ainda estão com medo das alterações climáticas? Continuam a recear uma guerra nuclear? A probabilidade de outra pandemia inquieta-vos? Desculpem, mas estão desactualizados. Tudo isso são terrores fora de moda. Chegou um novo pavor: chama-se Inteligência Artificial. Ainda não tem uma Greta, ainda não pôs miúdos a colarem-se às molduras nos museus, mas já faz circular cartas com muitas assinaturas de gente que se acha a si própria importante. Sim, esqueçam Godzilla e o “bug do ano 2000”: é a Inteligência Artificial que, afinal, vai exterminar a humanidade, arrasar o planeta, e fechar o café da esquina.

Que dizer deste novo susto? Primeiro, que continuamos apocalípticos. Em tudo vemos o fim do mundo. Segundo, que como na proverbial morte de Mark Twain, é provável que haja aqui algum exagero, o que não seria novidade nestes pânicos científicos (lembram-se da ovelha clonada?). Não, não estou a dizer que a Inteligência Artificial não é uma coisa notável. Também deve ter riscos, como tudo. Não vou discutir isso. Aliás, não vou sequer discutir a Inteligência Artificial, que deixo aos milhares de “especialistas” que todos os dias se esforçam por tornar o assunto um pouco mais desinteressante. O que gostaria de discutir é outra coisa: as razões que nos dão para tremermos e rangermos os dentes.

Essas razões resumem-se a uma palavra: substituição. Eis o que proclamam os púlpitos do terror: a Inteligência Artificial tornará os seres humanos dispensáveis, para finalmente os erradicar. Posto assim, é um medo antigo. Dois exemplos do cinema: em 2001: Odisseia no Espaço, de 1968, o computador tenta liquidar a tripulação da nave; em Blade Runner, de 1982, é preciso um teste complicado para reconhecer os androides, que até fazem poesia com “lágrimas na chuva”. Ou seja, há bastante tempo que andamos a ser amestrados para ter medo de um dia nos vermos substituídos por máquinas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.