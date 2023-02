Finalmente temos em discussão pública um pacote de medidas de políticas de habitação, que devidamente debatida e melhorada, poderá constituir a primeira grande reforma deste governo. A inacessibilidade da habitação é um problema que exige uma resposta inadiável. Certamente que não haverá consenso, nem sobre os objetivos prosseguidos, nem sobre os instrumentos usados. Há quem já critique as medidas por irem contra o direito constitucional à propriedade privada, esquecendo que a habitação também é um direito constitucional e que uma atenuação do primeiro direito pode ser, e é certamente, uma condição necessária para a realização do segundo, dentro de certos limites.

Começo, porém, pelos prolegómenos. A habitação, é um dos direitos fundamentais e um dos elementos essenciais do bem-estar individual e familiar e está a ser sonegada a uma porção cada vez maior de portugueses a um ritmo nunca visto. Porque é que uma crise, das mais profundas da sociedade portuguesa, e que maior contestação social originará se não for atacada com determinação, levou tanto tempo a ser abordada pelo poder político, central e local? As razões são essencialmente duas. Os partidos para atacarem um problema têm de o conhecer. Mas como estão fechados sobre si mesmos, sem gabinetes de estudo apropriados e bem alheados do que se reflete na academia e na sociedade só muito tarde o identificam. Por isso têm estado a assobiar para o lado até que o problema rebente.

Entre vários outros artigos, bastaria ler o de João Seixas e Gonçalo Antunes (2019) em que se analisa a evolução rápida e dramática da taxa de esforço na compra, ou arrendamento, da habitação em apenas três anos (2016 1ºTrimestre a 2018 4º Trimestre) para se perceber que estamos na presença de uma verdadeira bomba relógio (1). Ou basta olhar para qualquer indicador nacional ou europeu na área da habitação, que denota esta crise: a idade a que os jovens saem de casa dos pais (ocupamos os lugares cimeiros), o preço do m2 sobretudo nos grandes centros urbanos (Lisboa, está ao nível das mais caras cidades europeias), a quebra brutal de compra de habitação pelas gerações jovens, etc. Chegou-se à situação caricata, mas muito real, de a PSP ter de comprar novos prédios para instalar novos agentes em Lisboa.

Desde 2015 o preço da habitação, nos países da União Europeia, aumentou 37%. O problema é geral e convém estudar as respostas políticas adotadas noutros países. Acontece que em Portugal a situação é ainda mais grave. Neste período, aumentou 68%! Com a subida das taxas de juro, o problema torna-se mais explosivo.

