“E tudo fica igual na noite escura de todos os encantamentos efémeros”, Francisco d´Eulália, em Cadernos I – Eu Também Sou Tudo Isto

No sábado fui à Feira do Livro, passear, comprar, reencontrar amigos no meio da imensa multidão. O pretexto foi o lançamento de um pequeno Caderno com o título Eu Também Sou Tudo Isto, de uma pequena editora, a Âncora , de um autor talvez menos conhecido, Francisco d´Eulália, que é como quem diz, do Professor José de Faria Costa. Grande homem do Direito, mas sobretudo homem de várias letras e artes, o Professor Faria Costa mostra-nos nos seus “Cadernos”, em poucas páginas, que a melhor forma de resistir ao devir do tempo continua a ser, hoje como no passado, não prescindir de pensar.

Desde pequeno que vivo rodeado de livros, já que os esforços educativos do meu pai foram maioritariamente mediados por livros. Tudo começou quando tinha uns seis anos, no final dos anos 70, dia em que, a caminho da livraria Platero, em Pamplona, o meu pai inaugurou uma tradição semanal que durou – e cumpriu escrupulosamente – até à minha idade adulta: a compra ou a escolha de um livro. Nunca percebi se o fazia por mim, por ele, pelos dois, mas não vou negar que todos aqueles momentos são os que de uma forma mais marcante fizeram de mim o que sou hoje, sonhador e resistente. Numa época em que o tempo passava mais devagar e os estímulos exteriores não captavam a nossa atenção a cada segundo, para nos distrair, devorei tudo o que me foi oferecido e ainda o que apanhei das bibliotecas ou gabinetes onde fui parcialmente sendo abandonado até chegar a hora de ir embora ou ter de interagir com o mundo exterior. Carroll, Tolkien, Agatha Christie, Chesterton, Doyle, Camões, Cervantes, Veríssimo, Amado, Dante, Eça, Eco, Camilo, Herculano, Padre António Vieira, Pessoa, Garret, Oliveira Martins, Fernão Mendes Pinto, Capelo, Ivens, O’Neill, Cesário, Gil Vicente, Borges, Garcia Márquez, Yourcenar, Beauvoir, Austen, Twain, Andersen, Agustina, Kundera, Machado de Assis, Shakespeare, Rilke, Dumas, Balzac, Steinbeck, Hemingway, Kafka, Maugham, Huxley, Faulkner, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Orwell, Isabel Allende, Sepúlveda, Kapuscinski, Molina, Malraux, Mann, Elliot, Camus, Victor Hugo, Maquiavel, Dickens, Pepetela, Luandino, Mia Couto, Capote, Poe, Kipling, Proust, Tolstói, Dostoiévski, Goethe, Homero, Virgílio, Tennessee Williams, e tantos outros, por influência paternal; e Nemésio, Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Sartre, Descartes, Aristóteles, Platão, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Jaspers, Merleau-Ponty, por influência maternal. Tive também a sorte de ler Saramago, Breton, Cesariny, Cruzeiro, Herberto Hélder, Miller, Sade, Beckett, Nabokov, Roth, autores que me foram oferecidos em jeito de provocação por alguns dos amigos do meu pai, do professor Luís de Albuquerque ao Vasco Graça Moura, que tinham, também eles, esse mau hábito de desencaminhar consciências através dessa coisa chamada “livros”. Todos estes nomes sonantes de escritores de sempre fazem parte das minhas memórias de infância e juventude, e de uma formação humanista que tanto se tem vindo a perder nos nossos dias. É pena, porque ao longo dos séculos os livros mediaram melhor do que qualquer outra tecnologia a relação das pessoas com o conhecimento e funcionaram, até prova em contrário, como o melhor veículo para fomentar a capacidade crítica, a reflexão, a autonomia individual, e o sentido de liberdade. Nada prepara melhor uma pessoa para os desafios do futuro do que ler.

